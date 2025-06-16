Лідер змін у Renault іде з посади

Лука де Мео вирішив піти, щоб зосередитися на нових викликах поза межами автомобільної індустрії, йдеться в офіційному повідомленні на сайті автоконцерну, передає 24 Канал.

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В Renault визнали, що керівництво Луки стало періодом помітної трансформації, адже компанія оновила модельний ряд, вийшла на нову траєкторію зростання та досягла найкращих результатів у своїй історії.

"Наразі рада директорів Renault Group вже розпочала пошук нового CEO", – ідеться у повідомленні.

Нові виклики та неочікуваний курс

За інформацією Le Figaro, наступним етапом кар'єри Луки де Мео може стати керівна посада у французькому люксовому гіганті Kering SA – власнику брендів Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

Довідково. Kering переживає складний період. Зокрема, упродовж останніх двох років вартість її акцій знизилася більш ніж на 60%. Найбільше постраждав модний дім Gucci, який залишається головним джерелом доходу для компанії. Компанія наразі зіштовхнулась з низкою викликів, як от падіння прибутковості, зміни в дизайнерських командах і посилення конкуренції в сегменті luxury.