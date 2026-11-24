Литовська компанія Ovoko запустила українську версію своєї платформи. Сервіс об'єднав понад 1 200 продавців із чотирьох європейських країн, а доставку замовлень в Україні здійснюватиме "Нова пошта".

Як працює новий маркетплейс в Україні

Новий маркетплейс Ovoko продає автозапчастини й об'єднує пропозиції продавців із Литви, Латвії, Естонії та Польщі, повідомляє Dilo.

Українські покупці можуть оформлювати замовлення на локальному сайті, який працює українською мовою. Доставка в Україну здійснюється "Новою поштою" і займає від 3 до 6 робочих днів.

Ціни на сайті зазначені у гривнях за курсом Національного банку України. У них уже включені доставка та сервісний збір маркетплейсу. Серед умов замовлення:

оплатити покупку можна банківською карткою;

кожне відправлення застраховане;

повернути товар можна протягом 14 днів;

для посилок вагою до 30 кілограмів зворотна доставка безкоштовна.

Водночас покупцям потрібно враховувати митні правила України, адже у разі перевищення встановленого ліміту вартості посилки можуть нараховуватися додаткові платежі.

Чому компанія вирішила зайти в Україну

Україна стала першим ринком за межами Європейського Союзу, на якому Ovoko запустила свою платформу. Перед виходом компанія розглядала також Велику Британію, де вже мала досвід продажів.

Генеральний директор Ovoko Юстінас Барановскіс наголосив, що компанія усвідомлює складні обставини, в яких перебуває Україна.

Україна сьогодні перебуває у надзвичайно складних обставинах, і ми усвідомлюємо відповідальність, з якою підходимо до виходу на цей ринок,

– зазначив він.

За словами керівника, сервіс розрахований як на приватних покупців, так і на українські автосервіси. Компанія також планує розвивати партнерства з місцевим бізнесом.

Що відомо про Ovoko

Ovoko заснували у Литві у 2016 році. Компанія розвиває онлайн-маркетплейс та програмне забезпечення для авторозбірок. Платформа співпрацює із продавцями із 17 країн, а її сайти доступні 12 мовами.

Компанія також залучала інвестиції для розвитку:

У 2022 році проєкт отримав 14 мільйонів євро; У 2024 році – ще 20 мільйонів євро від американського фонду Smash Capital та інших інвесторів.

Вихід на український ринок став наступним етапом міжнародного розвитку компанії.

Нагадаємо, що також в Україну нещодавно зайшла польська Pepco, яка спеціалізується на доступних товарах для всієї родини. Мережа вже відкрила фізичні магазини в Києві, також продукцію можна замовити на сайті.

Асортимент мережі охоплює понад 45 товарних груп, зокрема одяг, іграшки, сезонні пропозиції та товари для дому.



