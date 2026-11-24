Как работает новый маркетплейс в Украине

Новый маркетплейс Ovoko продает автозапчасти и объединяет предложения продавцов из Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, сообщает Dilo.

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Украинские покупатели могут оформлять заказы на локальном сайте, который работает на украинском языке. Доставка в Украину осуществляется "Новой почтой" и занимает от 3 до 6 рабочих дней.

Цены на сайте указаны в гривнах по курсу Национального банка Украины. В них уже включены доставка и сервисный сбор маркетплейса. Среди условий заказа:

оплатить покупку можно банковской картой;

каждая посылка застрахована;

вернуть товар можно в течение 14 дней;

для посылок весом до 30 килограммов обратная доставка бесплатна.

В то же время покупателям необходимо учитывать таможенные правила Украины, ведь в случае превышения установленного лимита стоимости посылки могут начисляться дополнительные платежи.

Почему компания решила выйти на рынок Украины

Украина стала первым рынком за пределами Европейского Союза, на котором Ovoko запустила свою платформу. Перед выходом компания также рассматривала Великобританию, где уже имела опыт продаж.

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Генеральный директор Ovoko Юстинас Барановскис подчеркнул, что компания осознает сложные обстоятельства, в которых находится Украина.

Украина сегодня находится в чрезвычайно сложных условиях, и мы осознаем ответственность, с которой подходим к выходу на этот рынок– отметил он.

По словам руководителя, сервис рассчитан как на частных покупателей, так и на украинские автосервисы. Компания также планирует развивать партнерские отношения с местным бизнесом.

Что известно об Ovoko

Ovoko была основана в Литве в 2016 году. Компания развивает онлайн-маркетплейс и программное обеспечение для авторазборок. Платформа сотрудничает с продавцами из 17 стран, а ее сайты доступны на 12 языках.

Компания также привлекала инвестиции для развития:

В 2022 году проект получил 14 миллионов евро; в 2024 году – еще 20 миллионов евро от американского фонда Smash Capital и других инвесторов.

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Выход на украинский рынок стал следующим этапом международного развития компании.

Напомним, что недавно в Украину также вышла сеть " польская Pepco ", специализирующаяся на доступных товарах для всей семьи. Сеть уже открыла физические магазины в Киеве, а также продукцию можно заказать на сайте.

Ассортимент сети охватывает более 45 товарных групп, в частности одежду, игрушки, сезонные предложения и товары для дома.