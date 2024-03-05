Ілон Маск – більше не найбагатший у світі: кому вдалося його обігнати

Впродовж тривалого часу Ілон Маск зберігав позицію найзаможнішою людиною планети, лише зрідка поступаючись пальмою першості. Однак початок березня приніс для нього не надто гарні новини.

Маск більше не перший, Безос попри втрати став лідером

Як свідчить оновлений рейтинг мільярдерів Bloomberg, тепер найбагатшою людиною у світі є американський мільярдер Джефф Безос. Засновнику Amazon вдалося знову вирватися на вершину рейтингу вперше з 2021 року.

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Статки Безоса знизилися на 500 мільйонів доларів та зараз оцінюються у 200 мільярдів. Втім, активи Ілона Маска обвалилися аж на 17,6 мільярда, через що із статками у 198 мільярдів він опинився на другій позиції у рейтингу.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Засновник групи компаній LVMH Бернар Арно відстає від Маска та має лише на 1 мільярд менше. Саме він замикає трійку лідерів рейтингу.

У першу десятку рейтингу мільярдерів Марк Цукерберг, Білл Гейтс, Стів Палмер, Воррен Баффет, Ларрі Еллісон, Ларрі Пейдж та Сєргєй Брін.

Що стосується українців, то Рінат Ахметов має активи на 6,4 мільярда доларів та займає 417 сходинку рейтингу. Він є єдиним представником нашої країни у списку 500 найбагатших людей планети.