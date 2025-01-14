Істотна сума навіть для найбагатшої людини: Китай обговорює продаж TikTok у США Ілону Маску

Китайські урядовці обговорюють можливість передачі американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску. При цьому Китай наполягає, щоб TikTok залишався у власності материнської компанії ByteDance Ltd.

Позиція Китаю

ByteDance намагається оскаржити ймовірну заборону TikTok у США, подавши апеляцію до Верховного суду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Проте під час дебатів 10 січня судді дали зрозуміти, що можуть підтримати закон, який обмежує діяльність додатку в країні. Тож, китайські чиновники готують плани на випадок, якщо заборона набуде чинності.

Одним із варіантів є продаж TikTok US Ілону Маску, який є союзником 47-го президента США Дональда Трампа,

– ідеться у статті.

Маск може отримати контроль над TikTok US

У разі реалізації угоди X Corp. Маска, колишній Twitter, отримає контроль над TikTok US. За оцінками Bloomberg, це дозволило б X Corp. із понад 170 мільйонами американських користувачів TikTok посилити свої позиції на ринку реклами.

Маск також може використати дані TikTok для своєї компанії зі штучного інтелекту xAI. Проте, за інформацією джерел, у китайському уряді ще немає єдиної позиції щодо цього питання.

Довідково. Ще у 2020 році президент Дональд Трамп намагався заборонити TikTok і WeChat у США, однак його укази скасував нинішній президент Джо Байден. Водночас Байден підписав закон, що забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Якими можуть бути умови угоди

Аналітики Bloomberg Intelligence торік оцінили операції TikTok у США приблизно у 40 – 50 мільярдів доларів. Це істотна сума навіть для найбагатшої людини у світі. Тож, наразі невідомо, яким чином Маск міг би здійснити таку угоду, чи вимагатиме вона продажу інших активів, чи схвалить її уряд США.

Він заплатив 44 мільярда доларів за Twitter у 2022 році і все ще сплачує значні кредити.

