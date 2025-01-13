Корпорація Meta Марка Цукерберга, що володіє соцмережами Facebook, Instagram, Threads і месенджером WhatsApp, у січні зробила різкий розворот. Західні медіа оцінюють його як "трампізацію" – кроки, що мають зробити, щоб Meta більше сподобалася Дональду Трампу, який от-от вступить на посаду президента.

Зміни в Meta, про які оголосив Цукерберг, передбачають спрощення правил модерації, відмову від фактчекінгу та навіть дозвіл на хейтспіч, зокрема в бік ЛГБТ-спільноти. Також до ради директорів компанії призначили нових членів, серед яких близький друг Дональда Трампа, генеральний директор бійцівського клубу UFC Дейна Вайт.

24 Канал зібрав все, що відомо про новий шлях Meta та його обличчя.

Як у Meta призначили людину без досвіду

Чи не найбільший крок до зміцнення зв'язків Meta із Трампом – призначення його друга Дейни Вайта до ради директорів Meta, якого The Guardian називає однією з найвпливовіших наближених до Трампа осіб.

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Цікаво, що це відбулося після того, як Дональд Трамп звинуватив Цукерберга в змові проти нього під час президентських виборів 2020 року і навіть погрожував довічним ув'язненням. Після перемоги Трампа на виборах у листопаді Цукерберг відвідав резиденцію Мар-а-Лаго, де повечеряв із Трампом та його "командою перехідного періоду".



Також Марк пожертвував 1 мільйон доларів до інавгураційного фонду президента. Крім того, Meta скасувала програму незалежного фактчекінгу на улюблені теми Трампа: імміграцію та гендер.

Як пише Axios, одне із джерел видання у перехідній адміністрації Трампа назвало дії Meta "мовою кохання для Трампа". Над цим планом Цукерберг працював роками, але більшість його пунктів готувалися за кілька попередніх місяців для того, щоб здобути максимальний ефект від уваги Трампа.

Я ніколи раніше не цікавився участю в радах директорів, але пропозиція від Meta змінила мої плани. Я вірю, що соціальні медіа та штучний інтелект – це майбутнє. Я дуже радий приєднатися до цієї неймовірної команди та дізнатися більше про цей бізнес. Немає нічого, що я люблю більше, ніж створювати бренди, і я з нетерпінням чекаю можливості допомогти Meta вийти на новий рівень,

– заявив Вайт у пресрелізі Meta після призначення.

Цукерберг, своєю чергою, відзначив у пресрелізі, що Вайт разом із новими членами ради Джоном Елканном і Чарлі Сонгхерстом допоможе Meta реалізувати можливості у сферах штучного інтелекту, носимих пристроїв та майбутнього людського спілкування.

Важливо! Для здобуття своєї мети Meta також активно використовувала популярні платформи. Джоел Каплан, призначений замість ліберала Ніка Клегга на посаду керівника з глобальних питань, виступив у подкасті Джо Рогана, де розкритикував адміністрацію Байдена за цензуру. Паралельно соціальні мережі були заповнені публікаціями Meta, які підсилили меседжі компанії.



Ця стратегія принесла свої плоди. Зокрема, Роган назвав Цукерберга "вражаючим", а голова судового комітету Палати представників Джим Джордан висловив надію, що інші компанії наслідуватимуть приклад Meta.



Цукерберг та Вайт / Фото Jeff Bottari, Zuffa LLC

Однак не важко звернути увагу на те, що у Вайта, відомого промоутера боїв, фактично відсутній досвід у цих технологічних галузях. Але його призначення виглядає радше як політичний крок, ніж як стратегічне рішення, адже воно дозволяє Цукербергу зміцнити стосунки із Трампом через одну з його найвпливовіших довірених осіб.

Як познайомилися Трамп і Вайт

Дружба президента UFC Дейни Вайта з обраним президентом США Дональдом Трампом сягає 2001 року. Тоді Вайт ще намагався переконати світ, що змішані єдиноборства (ММА) – це більше, ніж просто спорт. І коли UFC шукала місце для проведення своїх подій, саме Трамп надав казино Taj Mahal в Атлантік-Сіті для двох поспіль турнірів.

Вайт неодноразово віддавав належне Трампу за підтримку в складний період для UFC. Саме це й скріпило їхню дружбу. Упродовж років він активно підтримував майбутнього президента США, виступав на трьох Республіканських національних з'їздах, відвідував численні передвиборчі мітинги, літав із Трампом на борту Air Force One і навіть створив документальний фільм UFC про Трампа під назвою Combatant-in-Chief. Після перемоги Трампа на виборах 2024 року Вайт виступив під час його промови, сказавши:

Ось що відбувається, коли система йде проти тебе. Це карма, леді та джентльмени. Він на це заслуговує.

Останніми роками Трамп часто відвідував турніри UFC, де заручався підтримкою молодої та переважно чоловічої аудиторії. Він також налагодив стосунки з бійцями, використовуючи їхню популярність для формування образу сильного лідера. Трамп із задоволенням перейняв культуру UFC, яка поєднує виклик усталеним нормам, мачизм і видовищність, щоб укріпити свій імідж борця проти ліберальних цінностей, пише The Guardian.

Вайт навіть допоміг Трампу встановити зв'язки з популярними ведучими подкастів і впливовими особами, такими як Джо Роган, Тео Вон і Nelk Boys, які відіграли значну роль у залученні молодої аудиторії. Утім, Вайт категорично відкидає власну участь у політиці. "Я не хочу мати з цим нічого спільного. Це огидно", – зазначив він в інтерв'ю The New Yorker.

Попри це, близькі стосунки з Трампом зробили Вайта не лише впливовим бізнесменом, а й фігурою з політичною вагою, якої бракує багатьом вашингтонським елітам. Його позиція на перетині спорту, бізнесу та культури боїв привертає бренди, які прагнуть заручитися підтримкою консервативної аудиторії.



Дана Вайт підтримував Трампа під час передвиборчої гонки в США / Фото Win McNamee / Getty Images

Наприклад, коли виробник пива Bud Light зіткнувся з хвилею критики з боку правих за співпрацю з трансгендерною інфлюенсеркою Ділан Малвані, компанія уклала угоду з UFC, ставши офіційним пивом організації. Вайт публічно підтримав Bud Light, заявивши:

Якщо ви вважаєте себе патріотом, вам слід пити Bud Light літрами.

Як Вайт вплинув на Цукерберга

Поступово під вплив Вайта потрапив і Марк Цукерберг – їх об'єднала спільна пристрасть до ММА. У 2022 році року Meta оголосила про партнерство з UFC, яке впровадило стримінговий сервіс UFC у віртуальну платформу Meta Horizon Worlds. Сторони також обговорювали використання штучного інтелекту для вдосконалення проблемної системи рейтингу бійців UFC.

У 2023 році Вайт навіть спробував організувати славнозвісний поєдинок між Цукербергом та Ілоном Маском, на який обидва техномільярдери провокували один одного в соцмережах. Проте Маск відмовився від бою, пославшись на травму, і звинуватив Цукерберга у відмові перенести дату поєдинку.

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Попри дружбу Марка та Дейни, призначення останнього до ради директорів Meta викликало хвилю критики серед співробітників компанії. Одразу після оголошення Meta працівники почали активно обговорювати це на Workplace – внутрішній платформі для комунікації. Дехто висловлював обурення, згадуючи про інцидент, коли Вайт вдарив свою дружину на публіці й не поніс жодної відповідальності. Інші жартували, що тепер оцінка продуктивності працівників включатиме поєдинки ММА.

"Може, тепер наймемо Конора Макгрегора для спарингів після роботи?", – прокоментував один із працівників. Варто нагадати, що Макгрегор у листопаді 2024 року був визнаний винним у сексуальному насильстві й наразі оскаржує це рішення.

Meta швидко видалила частину критичних коментарів, заявивши, що вони порушують внутрішні правила спілкування. Це відбулося відразу після того, як Meta вирішила "відмовитися від цензури" на своїх платформах.

Цікаво! Дейна Вайт, як і Дональд Трамп, відомий своєю чутливістю до критики. У 2016 році, під час підготовки до продажу UFC, він заборонив журналісту Аріелю Хельвані відвідувати заходи організації за те, що той оприлюднив інформацію раніше, ніж Вайт встиг зробити офіційну заяву. Хоча заборону швидко скасували, інші журналісти, включно з автором цього тексту, отримали довічні заборони за критичне висвітлення діяльності UFC, зокрема, за матеріали про зв'язки організації з чеченським диктатором Рамзаном Кадировим.



Вайт постійно тисне на пресу, щоб контролювати наративи навколо UFC. Журналісти, які бояться втратити доступ до заходів, уникають складних питань, таких як низька оплата бійців, відсутність профспілок чи співпраця UFC з авторитарними режимами.

Як розворот Meta вплинув на інші компанії Кремнієвої долини

Схоже, зусилля Цукерберга догодити Трампу врешті дали результат. Обраний президент похвалив Meta за зміну політики модерації політичного контенту, припустивши, що це може бути прямою відповіддю на його попередні погрози Цукербергу.

"Чесно кажучи, Meta, Facebook – вони пройшли довгий шлях", – заявив Трамп.

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Після того як Цукерберг відкрито підтримав Трампа та його політику, резиденти в Кремнієвій долині теж поглянули на цей шлях. Зокрема:

Google, Apple, Microsoft і Amazon внесли по 1 мільйон доларів до фонду інавгурації Трампа (Apple через особистий внесок Тіма Кука).

Amazon інвестувала 40 мільйонів доларів у документальний фільм про Меланію Трамп.

Однак жодна з цих компаній не зайшла так далеко, як Meta. Якими ж вийдуть технокомпанії з другої каденції Трампа – зараз не може уявити ніхто. Серед загроз – не лише політичні фактори, а й засилля спаму від штучного інтелекту, можливість китайського нападу на Тайвань, що випускає чипи, чи перехід користувачів до незалежних соцмереж.