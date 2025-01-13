Корпорация Meta Марка Цукерберга, владеющая соцсетями Facebook, Instagram, Threads и мессенджером WhatsApp, в январе сделала резкий разворот. Западные медиа оценивают его как "трампизацию" – шаги, что должны сделать, чтобы Meta больше понравилась Дональду Трампу, который вот-вот вступит в должность президента.

Изменения в Meta, о которых объявил Цукерберг, предусматривают упрощение правил модерации, отказ от фактчекинга и даже разрешение на хейтспич, в частности в сторону ЛГБТ-сообщества. Также в совет директоров компании назначили новых членов, среди которых близкий друг Дональда Трампа, генеральный директор бойцовского клуба UFC Дэйна Уайт.

24 Канал собрал все, что известно о новом пути Meta и его лице.

Как в Meta назначили человека без опыта

Едва ли не самый большой шаг к укреплению связей Meta с Трампом – назначение его друга Дэйны Уайта в совет директоров Meta, которого The Guardian называет одним из самых влиятельных приближенных к Трампу лиц.

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Интересно, что это произошло после того, как Дональд Трамп обвинил Цукерберга в заговоре против него во время президентских выборов 2020 года и даже угрожал пожизненным заключением. После победы Трампа на выборах в ноябре Цукерберг посетил резиденцию Мар-а-Лаго, где поужинал с Трампом и его "командой переходного периода".



Также Марк пожертвовал 1 миллион долларов в инаугурационный фонд президента. Кроме того, Meta отменила программу независимого фактчекинга на любимые темы Трампа: иммиграцию и гендер.

Как пишет Axios, один из источников издания в переходной администрации Трампа назвал действия Meta "языком любви для Трампа". Над этим планом Цукерберг работал годами, но большинство его пунктов готовились за несколько предыдущих месяцев для того, чтобы получить максимальный эффект от внимания Трампа.

Я никогда раньше не интересовался участием в советах директоров, но предложение от Meta изменило мои планы. Я верю, что социальные медиа и искусственный интеллект – это будущее. Я очень рад присоединиться к этой невероятной команде и узнать больше об этом бизнесе. Нет ничего, что я люблю больше, чем создавать бренды, и я с нетерпением жду возможности помочь Meta выйти на новый уровень,

– заявил Уайт в пресс-релизе Meta после назначения.

Цукерберг, в свою очередь, отметил в пресс-релизе, что Уайт вместе с новыми членами совета Джоном Элканном и Чарли Сонгхерстом поможет Meta реализовать возможности в сферах искусственного интеллекта, носимых устройств и будущего человеческого общения.

Важно! Для достижения своей цели Meta также активно использовала популярные платформы. Джоэл Каплан, назначен вместо либерала Ника Клегга на должность руководителя по глобальным вопросам, выступил в подкасте Джо Рогана, где раскритиковал администрацию Байдена за цензуру. Параллельно социальные сети были заполнены публикациями Meta, которые усилили месседжи компании.



Эта стратегия принесла свои плоды. В частности, Роган назвал Цукерберга "впечатляющим", а председатель судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан выразил надежду, что другие компании последуют примеру Meta.



Цукерберг и Уайт / Фото Jeff Bottari, Zuffa LLC

Однако не трудно обратить внимание на то, что у Уайта, известного промоутера боев, фактически отсутствует опыт в этих технологических отраслях. Но его назначение выглядит скорее как политический шаг, чем как стратегическое решение, ведь оно позволяет Цукербергу укрепить отношения с Трампом через одно из его самых влиятельных доверенных лиц.

Как познакомились Трамп и Уайт

Дружба президента UFC Дэйны Уайта с избранным президентом США Дональдом Трампом восходит к 2001 году. Тогда Уайт еще пытался убедить мир, что смешанные единоборства (ММА) – это больше, чем просто спорт. И когда UFC искала место для проведения своих событий, именно Трамп предоставил казино Taj Mahal в Атлантик-Сити для двух подряд турниров.

Уайт неоднократно отдавал должное Трампу за поддержку в сложный период для UFC. Именно это и скрепило их дружбу. На протяжении лет он активно поддерживал будущего президента США, выступал на трех Республиканских национальных съездах, посещал многочисленные предвыборные митинги, летал с Трампом на борту Air Force One и даже создал документальный фильм UFC о Трампе под названием Combatant-in-Chief. После победы Трампа на выборах 2024 года Уайт выступил во время его речи, сказав:

Вот что происходит, когда система идет против тебя. Это карма, леди и джентльмены. Он этого заслуживает.

В последние годы Трамп часто посещал турниры UFC, где привлекался поддержкой молодой и преимущественно мужской аудитории. Он также наладил отношения с бойцами, используя их популярность для формирования образа сильного лидера. Трамп с удовольствием перенял культуру UFC, которая сочетает вызов устоявшимся нормам, мачизм и зрелищность, чтобы укрепить свой имидж борца против либеральных ценностей, пишет The Guardian.

Уайт даже помог Трампу установить связи с популярными ведущими подкастов и влиятельными лицами, такими как Джо Роган, Тео Вон и Nelk Boys, которые сыграли значительную роль в привлечении молодой аудитории. Впрочем, Уайт категорически отвергает собственное участие в политике. "Я не хочу иметь с этим ничего общего. Это отвратительно", – отметил он в интервью The New Yorker.

Несмотря на это, близкие отношения с Трампом сделали Уайта не только влиятельным бизнесменом, но и фигурой с политическим весом, которого не хватает многим вашингтонским элитам. Его позиция на пересечении спорта, бизнеса и культуры боев привлекает бренды, которые стремятся заручиться поддержкой консервативной аудитории.



Дана Уайт поддерживал Трампа во время предвыборной гонки в США / Фото Win McNamee / Getty Images

Например, когда производитель пива Bud Light столкнулся с волной критики со стороны правых за сотрудничество с трансгендерным инфлюенсером Дилан Малвани, компания заключила соглашение с UFC, став официальным пивом организации. Уайт публично поддержал Bud Light, заявив:

Если вы считаете себя патриотом, вам следует пить Bud Light литрами.

Как Уайт повлиял на Цукерберга

Постепенно под влияние Уайта попал и Марк Цукерберг – их объединила общая страсть к ММА. В 2022 году года Meta объявила о партнерстве с UFC, которое внедрило стриминговый сервис UFC в виртуальную платформу Meta Horizon Worlds. Стороны также обсуждали использование искусственного интеллекта для совершенствования проблемной системы рейтинга бойцов UFC.

В 2023 году Уайт даже попытался организовать знаменитый поединок между Цукербергом и Илоном Маском, на который оба техномиллиардера провоцировали друг друга в соцсетях. Однако Маск отказался от боя, сославшись на травму, и обвинил Цукерберга в отказе перенести дату поединка.

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Несмотря на дружбу Марка и Дейны, назначение последнего в совет директоров Meta вызвало волну критики среди сотрудников компании. Сразу после объявления Meta работники начали активно обсуждать это на Workplace – внутренней платформе для коммуникации. Некоторые выражали возмущение, вспоминая об инциденте, когда Уайт ударил свою жену на публике и не понес никакой ответственности. Другие шутили, что теперь оценка производительности работников будет включать поединки ММА.

"Может, теперь наймем Конора Макгрегора для спаррингов после работы?", – прокомментировал один из работников. Стоит напомнить, что Макгрегор в ноябре 2024 года был признан виновным в сексуальном насилии и сейчас оспаривает это решение.

Meta быстро удалила часть критических комментариев, заявив, что они нарушают внутренние правила общения. Это произошло сразу после того, как Meta решила "отказаться от цензуры" на своих платформах.

Интересно! Дейна Уайт, как и Дональд Трамп, известен своей чувствительностью к критике. В 2016 году, во время подготовки к продаже UFC, он запретил журналисту Ариэлю Хельвани посещать мероприятия организации за то, что тот обнародовал информацию раньше, чем Уайт успел сделать официальное заявление. Хотя запрет быстро отменили, другие журналисты, включая автора этого текста, получили пожизненные запреты за критическое освещение деятельности UFC, в частности за материалы о связях организации с чеченским диктатором Рамзаном Кадыровым.



Уайт постоянно давит на прессу, чтобы контролировать нарративы вокруг UFC. Журналисты, которые боятся потерять доступ к мероприятиям, избегают сложных вопросов, таких как низкая оплата бойцов, отсутствие профсоюзов или сотрудничество UFC с авторитарными режимами.

Как разворот Meta повлиял на другие компании Кремниевой долины

Похоже, усилия Цукерберга угодить Трампу наконец дали результат. Избранный президент похвалил Meta за изменение политики модерации политического контента, предположив, что это может быть прямым ответом на его предыдущие угрозы Цукербергу.

"Честно говоря, Meta, Facebook – они прошли долгий путь", – заявил Трамп.

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После того как Цукерберг открыто поддержал Трампа и его политику, резиденты в Кремниевой долине тоже взглянули на этот путь. В частности:

Google, Apple, Microsoft и Amazon внесли по 1 миллиону долларов в фонд инаугурации Трампа (Apple через личный вклад Тима Кука).

Amazon инвестировала 40 миллионов долларов в документальный фильм о Мелании Трамп.

Однако ни одна из этих компаний не зашла так далеко, как Meta. Какими же выйдут технокомпании из второй каденции Трампа – сейчас не может представить никто. Среди угроз – не только политические факторы, но и засилье спама от искусственного интеллекта, возможность китайского нападения на Тайвань, выпускающий чипы, или переход пользователей к независимым соцсетям.