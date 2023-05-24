Акції Louis Vuitton Moët Hennessy стрімко впали лише за один день. Причина – побоювання через стан економіки США.

Статки Бернара Арно всього за один день зменшилися на понад 11 мільярдів доларів. Найбагатший мільярдер світу постраждав через невизначеність щодо майбутнього економіки Сполучених Штатів Америки.

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Чому обвалилися акції LVMH

Впродовж всього 2023 року засновник LVMH Бернар Арно спостерігав за стрімким зростанням свого капіталу, Ціни на акції європейських компаній стрімко росли, а попит на предмети розкоші не викликав жодних сумнівів чи побоювань.

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Втім, все змінилося у вівторок, 23 травня. Акції європейських компаній, які виготовляють предмети розкоші, різко впали, що забрало з цього сектору аж 30 мільярдів доларів. Що стосується акцій LVMH, то вони впали аж на 5%.

Бернар Арно залишився найбагатшим, але вже Маск ближчий

Попри падіння акцій індекс Bloomberg демонструє, що французький мільярдер зі статками у 191,6 мільярда доларів залишається найбагатшою людиною у світі. Його прибуток у 2023 році наразі складає 29,5 мільярдів.

Маск наблизився до Арно / Фото Getty Images

Втім, падіння акцій LVMH дозволило Ілону Маску наблизитися до конкурента. Тепер розрив між мільярдерами становить 11,4 мільярда доларів.

Експерти прогнозують, що найближчим часом інвестори європейських компаній з виробництва предметів розкоші будуть дуже помірковані, адже занепокоєні повільним зростанням подібних компаній у США через невизначеність в економіці.