Без Apple, Disney і IBM: через антисемітський твіт Маска компанії відмовляються від реклами в Х

Ілон Маск вкотре втрапив у скандал. Цього разу ідеться про його антисемітський коментар у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Через пост Маска світові компанії забирають рекламу з соцмережі.

Ілон Маск залишив свій коментар під антисемітським постом в Х. Він короткий, але достатній, щоб закенселити мільярдера.

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Що написав Маск

Він висловив згоду зі словами одного з користувачів Х, який написав, що "єврейські громади наполягали на ненависті до білих".

Це абсолютна правда,

– написав Маск.

У профілі чоловіка, з яким згоден скандальний бізнесмен, вказано, що він цікавиться психологією та нейронауками. Але його стрічка сповнена мови ненависті, і соцмережа навіть попереджає про "чутливий контент".

Якою була реакція компаній

Бізнесмен залишив свій коментар 15 листопада, а вже 17 листопада стало відомо, що низка світових компаній не будуть розміщувати свою рекламу в Х.

Які компанії забирають рекламу із соцмережі Х:

Apple;

IBM;

Warner Bros;

Paramount;

Sony Pictures;

Disney;

Comcast / NBCUniversal;

кіностудія Lionsgate.

Рекламу Apple та IBM показували поряд з твітами, які вихваляли Адольфа Гітлера та нацистів, про це стало відомо зі звіту Media Matters . "Маск підтримує антисемітську теорію змови", – ідеться в ньому. Ці компанії пішли з Х одними з перших.

Дослідники задокументували тривожне зростання кількості антисемітських і расистських публікацій у соціальній мережі після її катастрофічного придбання,

– пише The Guardian.

Сам Маск зазначав, що Disney і Apple є одними з найбільших рекламодавців у Х, тож їхній відхід позначиться на бізнесі, який і так переживає не найкращі часи.

До того ж деякі компанії відмовилися розміщувати рекламу в Х просто перед виходом нових фільмів. Наприклад, Disney пішов із Х перед прем'єрою нового мультфільму Wish (її заплановано на 22 листопада), а Lionsgate мають випустити в прокат приквел "Голодних ігор".

Хто ще відреагував на пост Маска

Скандального мільярдера засудив навіть Білий дім. Там указали, що цей твіт суперечить основним цінностям американців, а "огидну пропаганду антисемітської та расистської ненависті" рішуче засуджують.

Генеральний директор X Лінда Яккаріно написала, що дискримінація – це "гидко і неправильно", тож вона має припинитися, але не назвала ім'я Маска.

Що говорить сам Маск після скандалу

Він назвав звіт Media Matters шахрайською атакою і обіцяє подати "термоядерний позов". Бізнесмен переконує: звіт "ввів в оману рекламодавців".

X працює для захисту права громадян на свободу слова. Але щоб слово було справді вільним, ми також повинні мати свободу бачити або чути те, що деякі люди можуть вважати небажаним,

– каже Маск.