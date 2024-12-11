Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 400 мільярдів доларів, – Bloomberg

Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 400 мільярдів доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Рекордні статки Ілона Маска

Ілон Маск – перша людина в історії, чиї статки досягли 400 мільярдів доларів. Це останній рубіж для найбагатшої людини світу.

Так, статки Маска стрімко зросли після того, як він продав акції своєї приватної компанії SpaceX. Від продажу чистий капітал Маска збільшився приблизно на 50 мільярдів доларів – до 439,2 мільярда доларів.

До слова, з кінця 2022 року статки Маска рекордно впали. Тоді мільярдер втратив близько 200 мільярдів доларів. Проте після перемоги Дональда Трампа на виборах президента, ситуація різко змінилася.