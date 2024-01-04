Маск звільнив працівників за критику своєї поведінки: що тепер чекає на мільярдера у суді

Кілька працівників SpaceX виступили проти висловлювань Маска, які мали сексуальний характер. Той вирішив їх звільнити, але на цьому справа не закінчилася.

Маск готовий звільняти за критику

Найбагатший бізнесмен світу знову втрапив у гучний скандал. Цього разу він стосується звільнення працівників зі SpaceX.

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Агентство з праці США виступило зі звинуваченням компанії у тому, що вона незаконно звільнила 8 працівників. Причиною припинення співпраці було те, що вони написали керівництву листа, в якому назвали Маска "відволікаючим фактором і ганьбою".



Національна рада з трудових відносин стала на бік працівників. На думку посадовців, SpaceX порушила права працівників, які їм гарантує федеральне трудове законодавство.

Про що йшлося в листі

У SpaceX наразі цю скандальну ситуацію вирішили не коментувати.

У червні 2022 року керівництво SpaceX отримало листа, в якому кілька працівників критикували твіти Маска, які датовані 2020 роком. Багато з них мали сексуальний характер, що, на думку фахівців, було неприпустимо.

Також у листі наголошувалося, що твіти Маска йдуть врозріз з політикою самої компанії, тому їх потрібно публічно засудити. Натомість самих працівників піддали тиску та звільнили.

Дебора Лоуренс, одна зі звільнених співробітниць, розповіла, що в компанії толерується токсична культура та домагання до жінок. Лист керівництву був покликаний врегулювати проблеми, а не переводити все у скандал та публічну площину.

SpaceX запропонували піти на мирову. Якщо компанія відмовиться, то 5 березня відбудеться засідання адміністративного суду у цій справі.