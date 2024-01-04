Маск готовий звільняти за критику

Найбагатший бізнесмен світу знову втрапив у гучний скандал. Цього разу він стосується звільнення працівників зі SpaceX.

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Агентство з праці США виступило зі звинуваченням компанії у тому, що вона незаконно звільнила 8 працівників. Причиною припинення співпраці було те, що вони написали керівництву листа, в якому назвали Маска "відволікаючим фактором і ганьбою".



Національна рада з трудових відносин стала на бік працівників. На думку посадовців, SpaceX порушила права працівників, які їм гарантує федеральне трудове законодавство.

Важливо! У SpaceX наразі цю скандальну ситуацію вирішили не коментувати.

Про що йшлося в листі

У червні 2022 року керівництво SpaceX отримало листа, в якому кілька працівників критикували твіти Маска, які датовані 2020 роком. Багато з них мали сексуальний характер, що, на думку фахівців, було неприпустимо.

Також у листі наголошувалося, що твіти Маска йдуть врозріз з політикою самої компанії, тому їх потрібно публічно засудити. Натомість самих працівників піддали тиску та звільнили.

Дебора Лоуренс, одна зі звільнених співробітниць, розповіла, що в компанії толерується токсична культура та домагання до жінок. Лист керівництву був покликаний врегулювати проблеми, а не переводити все у скандал та публічну площину.

SpaceX запропонували піти на мирову. Якщо компанія відмовиться, то 5 березня відбудеться засідання адміністративного суду у цій справі.