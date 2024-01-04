Маск готов увольнять за критику
Самый богатый бизнесмен мира снова попал в громкий скандал. На этот раз он касается увольнения работников из SpaceX.
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Агентство по трудоустройству США выступило с обвинением компании в том, что она незаконно уволила 8 работников. Причиной прекращения сотрудничества было то, что они написали руководству письмо, в котором назвали Маска "отвлекающим фактором и позором".
Национальный совет по трудовым отношениям принял сторону работников. По мнению чиновников, SpaceX нарушила права работников, гарантирующие им федеральное трудовое законодательство.
О чем говорилось в письме
В июне 2022 года руководство SpaceX получило письмо, в котором несколько работников критиковали твиты Маска, которые датированы 2020 годом. Многие из них носили сексуальный характер, что, по мнению специалистов, было недопустимо.
Также в письме отмечалось, что твиты Маска идут вразрез с политикой самой компании, поэтому их нужно публично осудить. Самих же работников подвергли давлению и уволили.
Дебора Лоуренс, одна из уволенных сотрудниц, рассказала, что в компании терпится токсическая культура и притязания к женщинам. Письмо руководству было призвано урегулировать проблемы, а не переводить все в скандал и публичную плоскость.
SpaceX предложили пойти на мировую. Если компания откажется, то 5 марта состоится заседание административного суда по этому делу.