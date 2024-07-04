Масове закриття бізнесу в Україні: число закритих ФОПів зросло на 54%

Кількість закритих ФОПів в Україні стрімко зростає. Лідером за кількістю закритих підприємств став сектор оптової торгівлі.

Закриття ФОПів та компаній в Україні

Як повідомляється, в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів. Це на 54% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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! Кількість закриття компаній також збільшилася на 15% – за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

Водночас Київ лідирує за кількістю закритих ФОПів – понад 12 тисяч. За ним йдуть Харків – з 5,3 тисячами, Одеса – з 3,8 тисячами, Дніпро – з 3,3 тисячами та Львів – з 2,8 тисячами закритих ФОПів.

Де закрилося найбільше ФОПів / Інфографіка – YouControl.Market

! Чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки: 47,7 тисячі (52%) – закрили чоловіки, а понад 44 тисячі (48%) – жінки.

Також найбільше ФОПів припинили діяльність у наступних секторах: