Масове закриття бізнесу в Україні: число закритих ФОПів зросло на 54%
4 липня 2024, 18:00Читать новость на русском
Джерело:YouControl.Market
Кількість закритих ФОПів в Україні стрімко зростає. Лідером за кількістю закритих підприємств став сектор оптової торгівлі.
Закриття ФОПів та компаній в Україні
Як повідомляється, в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів. Це на 54% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Читайте також: Економічне бронювання: чи можуть на нього сподіватися ФОПиЗауважте! Кількість закриття компаній також збільшилася на 15% – за перше півріччя 2024 року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.
Водночас Київ лідирує за кількістю закритих ФОПів – понад 12 тисяч. За ним йдуть Харків – з 5,3 тисячами, Одеса – з 3,8 тисячами, Дніпро – з 3,3 тисячами та Львів – з 2,8 тисячами закритих ФОПів.
Також найбільше ФОПів припинили діяльність у наступних секторах:
- роздрібної торгівлі – понад 29 тисяч, що 44,8% більше, ніж торік;
- інформаційних технологій – майже 16 тисяч (на 65,9% більше);
- та інших послуг – 9,7 тисячі (на 60,8% більше).