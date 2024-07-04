Закрытие ФЛП и компаний в Украине
Как сообщается, в Украине за первое полугодие 2024 года закрыли почти 92 тысячи ФЛП. Это на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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В то же время Киев лидирует по количеству закрытых ФЛП – более 12 тысяч. За ним следуют Харьков – с 5,3 тысячи, Одесса – с 3,8 тысячи, Днепр – с 3,3 тысячи и Львов – с 2,8 тысячи закрытых ФЛП.
Где закрылось больше всего ФЛП / Инфографика – YouControl.Market
Также больше всего ФЛП прекратили деятельность в следующих секторах:
- розничной торговли – более 29 тысяч, что 44,8% больше, чем в прошлом году;
- информационных технологий – почти 16 тысяч (на 65,9% больше);
- и других услуг – 9,7 тысячи (на 60,8% больше).