Закрытие ФЛП и компаний в Украине

Как сообщается, в Украине за первое полугодие 2024 года закрыли почти 92 тысячи ФЛП. Это на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Обратите внимание! Количество закрытия компаний также увеличилось на 15% – за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысячи предприятий.

В то же время Киев лидирует по количеству закрытых ФЛП – более 12 тысяч. За ним следуют Харьков – с 5,3 тысячи, Одесса – с 3,8 тысячи, Днепр – с 3,3 тысячи и Львов – с 2,8 тысячи закрытых ФЛП.

Где закрылось больше всего ФЛП / Инфографика – YouControl.Market

Интересно! Мужчины закрыли на 4% больше ФЛП, чем женщины: 47,7 тысячи (52%) – закрыли мужчины, а более 44 тысяч (48%) – женщины.

Также больше всего ФЛП прекратили деятельность в следующих секторах: