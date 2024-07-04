Закриття ФОПів та компаній в Україні
Як повідомляється, в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів. Це на 54% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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Водночас Київ лідирує за кількістю закритих ФОПів – понад 12 тисяч. За ним йдуть Харків – з 5,3 тисячами, Одеса – з 3,8 тисячами, Дніпро – з 3,3 тисячами та Львів – з 2,8 тисячами закритих ФОПів.
Де закрилося найбільше ФОПів / Інфографіка – YouControl.Market
Також найбільше ФОПів припинили діяльність у наступних секторах:
- роздрібної торгівлі – понад 29 тисяч, що 44,8% більше, ніж торік;
- інформаційних технологій – майже 16 тисяч (на 65,9% більше);
- та інших послуг – 9,7 тисячі (на 60,8% більше).