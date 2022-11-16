Лабораторії "Сінево" припинять роботу у Білорусі: бізнес викупить російська компанія

Шведський холдинг Medicover, якому належать лабораторії "Сінево", продає свої активи у Білорусі. Бізнес, ймовірно, викупить російська компанія Helix.

На білоруському ринку "Сінево" має близько 60 лабораторій та пунктів здачі аналізів у 25 містах країни. Орієнтовну суму угоди оцінюють у близько 10 мільйонів доларів.

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Лабораторії "Сінево" у Білорусі викупить російська мережа

Як зазначають джерела білоруського видання "Наша Ніва", активи шведської Medicover у Білорусі перейме компанія Helix із Санкт-Петербурга, яка вже активно розростається у Росії.

Шведи продають активи у межах чіткої політики дистанціювання від токсичних ринків. Особливо охочих щось купувати у Білорусі теж немає, це в основному росіяни. Так і вийшло,

– коментує джерело.

Зауважимо, що материнська Medicover заявила про вихід з ринку Білорусі у своєму фінансовому звіті за третій квартал поточного року. Так, шведський холдинг має намір продати свої дочірні компанії "Сінево" та "Нерухомість Сходу" й сукупно оцінює їх у 14,5 мільйона євро.

Очікується, що угоду про продаж активів у Білорусі шведській компанії вдасться закрити вже до кінця поточного року. Додамо, що холдинг оцінює свій виторг у країні у 21,7 мільйона євро за результатами 2021 року й у 15,3 мільйона євро за 9 місяців 2022 року. Загалом Medicover присутня на білоруському ринку з 2009 року.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про ребрендинг ресторанів мережі McDonald's у Білорусі. Заклади перезапустять під російським брендом "Вкусно и точка", які працюватимуть за франшизою російської компанії.