"Майдан-Плаза" шукають управителя: актив належав депутату-втікачу

АРМА шукає управителя для столичного "Майдан-Плаза". Його вдалося конфіскувати в Олександра Онищенка, він володів ним через підставних осіб.

Цінному активу шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителя для частини приміщень "Майдан-Плаза". Раніше вони належали нардепу-втікачу Олександру Онищенку, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Прозорро".

Читайте також В Укрзалізниці заявили про збитковість: що може очікувати компанію у 2025 році

Об'єкт розташований на Хрещатику, в самому серці Києва. Це частина ЖК "Капітолій" – комплексу преміум-класу. Приміщення розташовані на першому та другому поверхах і мають окремий вхід.

Нещодавно проводилася незалежна оцінка об'єкта, за результатами якого його вартість склала 35,15 мільйона гривень. Новий управитель повинен забезпечувати щомісячні надходження до бюджету.

Скандал з приватизацією Білгород-Дністровського порту

Білгород-Дністровський порт через аукціон перейшов до рук "Топ-Оффер". Та сплатила необхідну суму в останній зазначений день, але довкола угоди розгорівся скандал.

Річ у тому, що після цього кінцевим бенефеціаром компанії став колишній регіонал Володимир Продивус. Через це угода опинилася під загрозою скасування.