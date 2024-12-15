Ценному активу ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для части помещений "Майдан-Плаза". Ранее они принадлежали нардепу-беглецу Александру Онищенко, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Прозорро".

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Объект расположен на Крещатике, в самом сердце Киева. Это часть ЖК "Капитолий" – комплекса премиум-класса. Помещения расположены на первом и втором этажах и имеют отдельный вход.

Недавно проводилась независимая оценка объекта, по результатам которого его стоимость составила 35,15 миллиона гривен. Новый управляющий должен обеспечивать ежемесячные поступления в бюджет.

Скандал с приватизацией Белгород-Днестровского порта

Белгород-Днестровский порт через аукцион перешел в руки "Топ-Оффер". Та оплатила необходимую сумму в последний указанный день, но вокруг сделки разгорелся скандал.

Дело в том, что после этого конечным бенефициаром компании стал бывший регионал Владимир Продивус. Из-за этого сделка оказалась под угрозой отмены.