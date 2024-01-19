61 мільйонів доларів на ЗСУ: ДБР передало військовим майно білоруської компанії
19 січня 2024, 15:45Читать новость на русском
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань виявило та передало майно білоруської компанії на потреби ЗСУ. Його загальна вартість становить 61 мільйонів доларів.
Про які кошти мовиться
У ДБР повідомили, що під час досудового розслідування на території морського порту працівники виявили 26 тисяч тонн металевої продукції. У зоні митного контролю Одеської митниці зокрема виявили речі власником яких є компанія з Білорусі. Серед них:
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- арматура;
- труби;
- сталеві заготівлі.
Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не "загубила" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період військового стану",
– повідомили у ДБР.
Загальна орієнтовна вартість товару становить 61 мільйонів доларів.Зверніть увагу! Наразі 412 вагонів з металевою продукцією Білорусі передали на потреби військових ЗСУ.