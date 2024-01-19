61 мільйонів доларів на ЗСУ: ДБР передало військовим майно білоруської компанії

Державне бюро розслідувань виявило та передало майно білоруської компанії на потреби ЗСУ. Його загальна вартість становить 61 мільйонів доларів.

Про які кошти мовиться

У ДБР повідомили, що під час досудового розслідування на території морського порту працівники виявили 26 тисяч тонн металевої продукції. У зоні митного контролю Одеської митниці зокрема виявили речі власником яких є компанія з Білорусі. Серед них:

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арматура;

труби;

сталеві заготівлі.

Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не "загубила" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період військового стану",

– повідомили у ДБР.

Загальна орієнтовна вартість товару становить 61 мільйонів доларів.

Наразі 412 вагонів з металевою продукцією Білорусі передали на потреби військових ЗСУ.