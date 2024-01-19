Яку пропозицію отримала Україна

18 січня відбулася зустріч заступника польського міністра інфраструктури – Павела Гарчаржа та посла України у Польщі – Василя Зварича. Йшлося про результати домовленостей з протестувальниками.

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Гарчаж наголосив, що важливо не тільки, аби українська сторона дотримувалась усіх домовленостей, а і підготовка наступних кроків з боку Польщі. Польські урядовці анонсували надання нових пропозицій для редагування угоди про лібералізацію перевезень між ЄС та Україною.

Під час розмови Гарчаж наголошував на тому, що важливо при досягненні домовленостей, врахувати інтереси обох сторін. Польські протестувальники продовжують вимагати скасування безвізу і повернення системи дозволів для українських перевізників.

Яка ситуація на кордоні зараз

Польський уряд провів переговори з протестувальниками і 17 січня, протести мали бути призупинені. Відомо, що мітингарі пообіцяли повернутися на кордон у березні, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

16 січня представники польського уряду досягли цих домовленостей з протестувальниками. ЄС вимагає від Польщі якнайшвидшого урегулювання цієї ситуації.