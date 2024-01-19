Burger King готується до розширення

Корпорація Restaurant Brands International Inc., яка володіє відомою мережею ресторанів швидкого харчування Burger King, хоче придбати франчайзі Carrols Restaurant Group Inc. Сума угоди повинна скласти мільярд доларів готівкою.

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Корпорація викупить всі акції, які не належать RBI або її афілійованим особам. Ціна однієї акції буде на рівні 9,55 долара.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Угода є частиною плану Restaurant Brands, який орієнтований на нові технології, масштабування витрат на рекламу та покращення досвіду клієнтів, щоб вивести репутацію Burger King на новий рівень.

Заклади, які належать мережі Carrols, Burger King хоче реконструювати впродовж наступних 5 років.