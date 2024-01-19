Burger King готується до розширення
Корпорація Restaurant Brands International Inc., яка володіє відомою мережею ресторанів швидкого харчування Burger King, хоче придбати франчайзі Carrols Restaurant Group Inc. Сума угоди повинна скласти мільярд доларів готівкою.
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Корпорація викупить всі акції, які не належать RBI або її афілійованим особам. Ціна однієї акції буде на рівні 9,55 долара.
Угода є частиною плану Restaurant Brands, який орієнтований на нові технології, масштабування витрат на рекламу та покращення досвіду клієнтів, щоб вивести репутацію Burger King на новий рівень.
Заклади, які належать мережі Carrols, Burger King хоче реконструювати впродовж наступних 5 років.