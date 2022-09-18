російський бізнес в Україні: Арахамія розповів, що буде з майном Фрідмана та Дерипаски

Майно та активи росіян в Україні буде конфісковано. Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія також розповів про Ocean Plaza, долю Альфа-Банку та ситуацію з Миколаївським глиноземним заводом, який належить Олегу Дерипасці.

Що буде з майно росіян в Україні російські активи в Україні планують передавати до Фонду державного майна для управління та подальшої приватизації. АРМА залишиться як юридичний інструмент передачі цих активів. Читайте також Гривневий платіжний шлюз GEO Pay почав співпрацю із Gate․io

Арахамія також прозповів, що розглядається варіант продажу цих активів інвесторам. Однак у цій ситуації є ймовірність, що російські власники можуть подати до європейських судів і у разі виграшу вимагати компенсацію.

Перш за все під конфіскацію потраплять російські державні активи, потім активи російських олігархів, а потім середнього бізнесу.

Якщо бізнес має й український співвласник, частину російських акцій буде конфісковано, але український власник залишиться керувати активом.

Про ТРЦ Ocean Plaza

Зараз міжвідомча робоча група у Кабміні розробляє календарний графік щодо конфіскації активів. Фінальну концепцію мають подати за два місяці.

Що стосується ТРЦ Ocean Plaza, то тут діє сценарій, коли частину акцій конфіскована урядом, але український власник залишається керувати бізнесом. Зараз 67% акцій належать державі, 33% — у місцевих інвесторів.

Першочергове завдання — відкриття ТРЦ. Думаю, це відбудеться протягом тижня,

– поділився Арахамія.

Завод у Миколаєві Дерипаска

А от з Миколаївським глиноземним заводом, який належить Олегу Дерипасці, склалася складна ситуація.

Якщо йти у популістському форматі, то треба заарештувати та забрати, але тоді держава має знайти гроші, щоб платити зарплату кільком тисячам людей. Виторг у заводу з березня — нуль, оскільки порти не працюють і виробництво глинозему зупинено,

– наголосив депутат.

Він додав, до війни підприємство коштувало понад 1 мільярд доларів, "а коштуватиме мінус скількись і просто закриється". Разом з тим залишати підприємство у власності Дерипаски уряд не планує.

Про АльА-Банк

Зі слів Арахамії Альфа-Банку потрібна велика докапіталізація, близько 1 мільярда доларів.

Є ризик, що як тільки ми про це оголосимо, з нього підуть всі вкладники і живі клієнти. Банк не те, що знеціниться, а держава ще розраховуватиметься за боргами,

– підкреслив Арахамія.

Розробляти стратегії щодо російських активів буде Фонд держмайна.