Что будет с имуществом россиян в Украине российские активы в Украине планируют передавать в Фонд государственного имущества для управления и последующей приватизации. АРМА останется как юридический инструмент для передачи этих активов. Читайте также Гривневый платежный шлюз GEO Pay начал сотрудничество с Gate․io

Арахамия также сообщил, что рассматривается вариант продажи этих активов инвесторам. Однако в этой ситуации есть вероятность, что российские собственники могут подать в европейские суды и в случае выигрыша потребовать компенсацию.

Прежде всего, под конфискацию попадут российские государственные активы, затем активы российских олигархов, а затем среднего бизнеса.

Если у бизнеса есть и украинский совладелец, часть российских акций будет конфискована, но украинский собственник останется управлять активом.

Сейчас межведомственная рабочая группа в Кабмине разрабатывает календарный график конфискации активов. Финальную концепцию должны представить через два месяца.

О ТРЦ Ocean Plaza

Что касается ТРЦ Ocean Plaza, то здесь действует сценарий, когда часть акций конфискована правительством, но украинский владелец остается управлять бизнесом. Сейчас 67% акций принадлежат государству, 33% у местных инвесторов.

Первоочередная задача – открытие ТРЦ. Думаю, это произойдет в течение недели,

– поделился Арахамия.

Завод в Николаеве Дерипаска

А вот с Николаевским глиноземным заводом, принадлежащим Олегу Дерипаске, сложилась сложная ситуация.

Если идти в популистском формате, то нужно арестовать и забрать, но тогда государство должно найти деньги, чтобы платить зарплату нескольким тысячам человек. Выручка у завода с марта — ноль, поскольку порты не работают и производство глинозема остановлено,

– подчеркнул депутат.

Он добавил, что до войны предприятие стоило более 1 миллиарда долларов, "а будет стоить минус сколько-то и просто закроется". Вместе с тем покидать предприятие в собственности Дерипаски правительство не планирует.

Об АльА-Банке

По словам Арахамии Альфа-Банка, нужна большая докапитализация, около 1 миллиарда долларов.

Есть риск, что как только мы об этом объявим, с него уйдут все вкладчики и живые клиенты. Банк не то, что обесценится, а государство еще будет рассчитываться по долгам,

– подчеркнул Арахамия.

Разрабатывать стратегии по российским активам будет Фонд госимущества.