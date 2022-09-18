Что будет с имуществом россиян в Украине
российские активы в Украине планируют передавать в Фонд государственного имущества для управления и последующей приватизации. АРМА останется как юридический инструмент для передачи этих активов.
Читайте также Гривневый платежный шлюз GEO Pay начал сотрудничество с Gate․io
Арахамия также сообщил, что рассматривается вариант продажи этих активов инвесторам. Однако в этой ситуации есть вероятность, что российские собственники могут подать в европейские суды и в случае выигрыша потребовать компенсацию.
- Прежде всего, под конфискацию попадут российские государственные активы, затем активы российских олигархов, а затем среднего бизнеса.
- Если у бизнеса есть и украинский совладелец, часть российских акций будет конфискована, но украинский собственник останется управлять активом.
О ТРЦ Ocean Plaza
Что касается ТРЦ Ocean Plaza, то здесь действует сценарий, когда часть акций конфискована правительством, но украинский владелец остается управлять бизнесом. Сейчас 67% акций принадлежат государству, 33% у местных инвесторов.
Первоочередная задача – открытие ТРЦ. Думаю, это произойдет в течение недели,
– поделился Арахамия.
Завод в Николаеве Дерипаска
А вот с Николаевским глиноземным заводом, принадлежащим Олегу Дерипаске, сложилась сложная ситуация.
Если идти в популистском формате, то нужно арестовать и забрать, но тогда государство должно найти деньги, чтобы платить зарплату нескольким тысячам человек. Выручка у завода с марта — ноль, поскольку порты не работают и производство глинозема остановлено,
– подчеркнул депутат.
Он добавил, что до войны предприятие стоило более 1 миллиарда долларов, "а будет стоить минус сколько-то и просто закроется". Вместе с тем покидать предприятие в собственности Дерипаски правительство не планирует.
Об АльА-Банке
По словам Арахамии Альфа-Банка, нужна большая докапитализация, около 1 миллиарда долларов.
Есть риск, что как только мы об этом объявим, с него уйдут все вкладчики и живые клиенты. Банк не то, что обесценится, а государство еще будет рассчитываться по долгам,
– подчеркнул Арахамия.