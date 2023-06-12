Він допомагає навіть "тролити": як ChatGPT став частиною війни між McDonald's та Burger King

ChatGPT активно увірвався у всі сфери нашої діяльності. Цікаво, що навіть смм-ники знайшли йому цікаве застосування.

Burger King і McDonald's вкотре вирішили "помірятися" бургерами. Це призвело до дуже кумедної ситуації.

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Як Burger King і McDonald's воюють за допомогою ChatGPT

У Бразилії Burger King і McDonald's розмістили свої білборди поруч. Цікаво, що обидва рекламні повідомлення кажуть про те, що бургер від компанії є "найбільш знаковим" бургером.

Виявляється, обидва рекламні повідомлення складав ChatGPT. У них навіть подібний дизайн, тож смм-ники, користуючись штучним інтелектом, не потурбувалися навіть про оригінальність.

Раніше McDonald's публічно запитав у ChatGPT про найбільш відомий бургер у світі, і отримав у відповідь свій продукт. Burger King вирішив не відставати від конкурента, але зробив не надто переконливий крок.