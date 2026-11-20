Мережа McDonald’s розглядає можливість відкриття ще одного ресторану в Житомирі. Для майбутнього закладу вже погодили благоустрій території, де планують облаштувати паркінг, невеликий сквер і зону обслуговування автомобілістів.

Де може з'явитися новий McDonald's

Новий ресторан McDonald’s планують розмістити за адресою: проспект Миру, 23-а, повідомляє УРТЦ.

Виконавчий комітет Житомирської міської ради погодив ТОВ "Торгово-роздрібна компанія "Євротек" благоустрій території.

За словами директора департаменту містобудування та земельних відносин міської ради Ігоря Блажиєвського, на цій локації майже 20 років працює торговельний об’єкт.

Ми всі знаємо і бачили, що на цій локації знаходиться торговельний об’єкт вже майже 20 років. Даний суб’єкт звернувся з проханням демонтувати той об’єкт, який стояв, щоб розмістити новий. На цій локації має бути McDonald's, наміри забудовника співпадають із затвердженою документацією,

– зазначив посадовець.

Що облаштують біля ресторану

Проєкт передбачає впорядкування території площею 36 соток. Зокрема, поруч із рестораном планують облаштувати:

13 паркомісць для відвідувачів;

невеликий сквер із пішохідними доріжками, лавками та освітленням;

озеленення, урни та інші елементи благоустрою;

зону McDrive для обслуговування автомобілістів.

Водночас під час засідання виконкому уточнили, що йдеться саме про погодження благоустрою території, а не про дозвіл на будівництво ресторану. Роботи з упорядкування простору забудовник має виконати власним коштом.

Наразі в Житомирі працюють два ресторани McDonald’s: на вулиці Покровській, 93-А, та в ТРЦ "Глобал UA". Останній тимчасово зачинений на ремонт.

Як McDonald’s змінює правила роботи під час повітряних тривог

Паралельно мережа тестує новий формат роботи ресторанів під час повітряних тривог. Поки що його запровадили лише у двох містах України – Полтаві та Чернігові.

Заклади можуть продовжувати обслуговування під час тривоги жовтого рівня, якщо система моніторингу не фіксує безпосередньої загрози для конкретного ресторану.

Ми адаптували наші операційні процеси відповідно до цих вимог і впровадили доступну для бізнесу систему моніторингу повітряних загроз у режимі реального часу,

– йдеться в заяві компанії.

Якщо система виявляє небезпеку або оголошують тривогу червоного рівня, ресторан має припинити обслуговування. Працівники та відвідувачі повинні перейти до укриття.



