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Где может появиться новый McDonald's

Новый ресторан McDonald’s планируется разместить по адресу: проспект Мира, 23-а, сообщает УРТЦ.

Исполнительный комитет Житомирского городского совета согласовал ООО "Торгово-розничная компания "Евротек"" благоустройство территории.

По словам директора департамента градостроительства и земельных отношений городского совета Игоря Блажиевского, на этом месте уже почти 20 лет работает торговый объект.

Мы все знаем и видели, что на этом месте находится торговый объект уже почти 20 лет. Данный субъект обратился с просьбой демонтировать объект, который стоит, чтобы разместить новый. На этом участке должен появиться McDonald's, намерения застройщика совпадают с утвержденной документацией– отметил чиновник.

Что обустроят возле ресторана

Проект предусматривает благоустройство территории площадью 36 соток. В частности, рядом с рестораном планируется обустроить:

13 парковочных мест для посетителей;

небольшой сквер с пешеходными дорожками, скамейками и освещением;

озеленение, урны и другие элементы благоустройства;

зону McDrive для обслуживания автомобилистов.

Вместе с тем во время заседания исполкома уточнили, что речь идет именно о согласовании благоустройства территории, а не о разрешении на строительство ресторана. Работы по благоустройству застройщик должен выполнить за свой счет.

В настоящее время в Житомире работают два ресторана McDonald’s: на улице Покровской, 93-А, и в ТРЦ "Глобал UA". Последний временно закрыт на ремонт.

Как McDonald’s меняет правила работы во время воздушных тревог

Параллельно сеть тестирует новый режим работы ресторанов во время воздушных тревог. Пока что его внедрили только в двух городах Украины – Полтаве и Чернигове.

Заведения могут продолжать обслуживание во время тревоги желтого уровня, если система мониторинга не фиксирует непосредственной угрозы для конкретного ресторана.

Мы адаптировали наши операционные процессы в соответствии с этими требованиями и внедрили доступную для бизнеса систему мониторинга воздушных угроз в режиме реального времени– говорится в заявлении компании.

Если система обнаруживает опасность или объявляется тревога красного уровня, ресторан должен прекратить обслуживание. Сотрудники и посетители должны перейти в укрытие.