McDonald's строит еще один ресторан в Украине: где откроется новое заведение

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Где откроется новый McDonald's

Новый ресторан McDonald's строят на улице Бабяка в Ужгороде, пишет UCSC.

Ранее стало известно, что второе заведение сети в городе планируют открыть в жилом квартале Central Park. На странице жилого комплекса в Instagram отмечается, что работы на строительной площадке ведутся ежедневно.

Помимо ресторана McDonald's, на территории комплекса планируется обустроить:

торговый центр;

супермаркет "Сильпо";

спортивный клуб Sport Life;

школу;

клинику.

Точную дату открытия нового ресторана пока не называют.

Новый McDonald's в Ужгороде / фото ЖК Central Park

Когда открылся первый McDonald's в городе

Первый ресторан McDonald's в Ужгороде начал работу в апреле 2025 года на проспекте Свободы, 12. Заведение расположено в отдельном одноэтажном здании площадью около 400 квадратных метров.

В ресторане есть места для посетителей как внутри, так и на открытой террасе: в зале могут разместиться 64 человека, еще 102 места оборудованы на террасе. Это заведение стало первым рестораном McDonald's, открытым с начала полномасштабного вторжения, который работает круглосуточно.

Как McDonald's тестирует работу во время воздушных тревог

Сеть также экспериментирует с новыми правилами работы ресторанов McDonald's во время воздушной тревоги. Пока что формат тестируется только в двух городах Украины, а продолжать обслуживание посетителей заведения могут при условии отсутствия непосредственной угрозы.

Мы адаптировали наши операционные процессы в соответствии с этими требованиями и внедрили доступную для бизнеса систему мониторинга воздушных угроз в режиме реального времени– говорится в заявлении компании.

В настоящее время новый порядок действует в двух ресторанах – в Полтаве и Чернигове. Они могут не прекращать работу во время желтой тревоги, если система не фиксирует непосредственной опасности для конкретного заведения.

В то же время в случае обнаружения угрозы или объявления тревоги красного уровня рестораны должны прекратить обслуживание, а сотрудники и посетители – укрыться.