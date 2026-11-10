McDonald's будує ще один ресторан в Україні: де з'явиться новий заклад

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Де з'явиться новий McDonald's

Новий ресторан McDonald's будують на вулиці Баб'яка в Ужгороді, пише UCSC.

Раніше стало відомо, що другий заклад мережі в місті планують відкрити в житловому кварталі Central Park. На сторінці житлового комплексу в Instagram зазначають, що роботи на будівельному майданчику тривають щодня.

Окрім ресторану McDonald's, на території комплексу планують облаштувати:

торговельний центр;

супермаркет "Сільпо";

спортивний клуб Sport Life;

школу;

клініку.

Точну дату відкриття нового ресторану наразі не називають.

Новий McDonald's в Ужгороді / фото ЖК Central Park

Коли відкрився перший McDonald's у місті

Перший ресторан McDonald's в Ужгороді запрацював у квітні 2025 року на проспекті Свободи, 12. Заклад розташований в окремій одноповерховій будівлі площею близько 400 квадратних метрів.

Ресторан має місця для відвідувачів як усередині, так і на відкритій терасі: 64 людини можуть розміститися в залі, ще 102 місця облаштовані на терасі. Цей заклад став першим рестораном McDonald's, відкритим від початку повномасштабного вторгнення, який працює цілодобово.

Як McDonald's тестує роботу під час повітряних тривог

Мережа також експериментує з новими правилами роботи ресторанів McDonald's під час повітряних тривог. Поки що формат тестують лише у двох містах України, а продовжувати обслуговування відвідувачів заклади можуть за умови відсутності безпосередньої загрози.

Ми адаптували наші операційні процеси відповідно до цих вимог і впровадили доступну для бізнесу систему моніторингу повітряних загроз у режимі реального часу– йдеться в заяві компанії.

Наразі новий порядок діє у двох ресторанах – у Полтаві та Чернігові. Вони можуть не припиняти роботу під час жовтої тривоги, якщо система не фіксує безпосередньої небезпеки для конкретного закладу.

Водночас у разі виявлення загрози або оголошення тривоги червоного рівня ресторани мають зупинити обслуговування, а працівники й відвідувачі – перейти до укриття.