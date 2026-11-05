McDonald's працюватиме під час повітряної тривоги у двох містах України

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Як працюватимуть ресторани McDonald's під час "жовтої" тривоги

Із вересня українське законодавство дозволяє бізнесу продовжувати роботу, згідно з новою системою повітряних тривог, за умови дотримання встановлених вимог безпеки. Тому McDonald's вирішив оновити правила, повідомили в компанії.

Ми адаптували наші операційні процеси відповідно до цих вимог і впровадили доступну для бізнесу систему моніторингу повітряних загроз у режимі реального часу– йдеться в заяві.

Новий порядок наразі тестують у двох ресторанах – у Полтаві та Чернігові. Під час тривоги жовтого рівня вони зможуть продовжувати роботу, якщо система моніторингу не фіксуватиме безпосередньої загрози для конкретної локації.

У разі виявлення загрози або оголошення повітряної тривоги червоного рівня роботу буде призупинено, а працівників і відвідувачів попросять пройти до укриття– наголосили в пресслужбі McDonald's.

Важливо, що новий порядок поки не поширюється на всю мережу. В інших ресторанах McDonald's в Україні правила роботи під час повітряних тривог залишаються без змін.

Які складнощі з евакуацією має McDonald's в Україні

Часті евакуації створюють для персоналу ресторанів додаткове фізичне навантаження. Генеральна директорка McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова навела приклад команди закладу в Ірпені, працівники якого через постійні переходи до укриття та повернення на робочі місця за день проходять близько 23 тисяч кроків.

Ми були в Ірпені позавчора, і мені працівники сказали, що вони проходять за день в укриття та назад 23 тисячі кроків. Ну добре, що вони молоді і спортивні, але це виснажливо– розповіла гендиректорка.

Кожна евакуація McDonald's під час тривоги змушує команду переривати роботу, зупиняти робочі процеси та виводити відвідувачів із ресторану. Тож повітряні тривоги впливають не лише на графік роботи закладів, а й на фізичне навантаження працівників.

Нагадаємо, що з липня 2026 року McDonald's в Україні працює як окремий ринок у міжнародній структурі компанії. До цього український бізнес майже чотири роки входив до спільної управлінської моделі з Чехією та Словаччиною.

За цей період три країни разом відкрили майже 80 нових ресторанів, близько половини з них – в Україні. Від початку повномасштабної війни українська мережа відкрила близько 40 нових закладів.