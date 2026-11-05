McDonald's будет работать во время воздушной тревоги в двух городах Украины

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Как будут работать рестораны McDonald's во время "желтой" тревоги

С сентября украинское законодательство позволяет бизнесу продолжать работу в соответствии с новой системой воздушной тревоги при условии соблюдения установленных требований безопасности. Поэтому McDonald's решил обновить правила, сообщили в компании.

Мы адаптировали наши операционные процессы в соответствии с этими требованиями и внедрили доступную для бизнеса систему мониторинга воздушных угроз в режиме реального времени– говорится в заявлении.

Новый порядок в настоящее время тестируется в двух ресторанах – в Полтаве и Чернигове. Во время тревоги желтого уровня они смогут продолжать работу, если система мониторинга не зафиксирует непосредственной угрозы для конкретного объекта.

В случае обнаружения угрозы или объявления воздушной тревоги красного уровня работа будет приостановлена, а сотрудников и посетителей попросят пройти в укрытие– подчеркнули в пресс-службе McDonald's.

Важно, что новый порядок пока не распространяется на всю сеть. В других ресторанах McDonald's в Украине правила работы во время воздушных тревог остаются без изменений.

С какими сложностями при эвакуации сталкивается McDonald's в Украине

Частые эвакуации создают для персонала ресторанов дополнительную физическую нагрузку. Генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова привела пример команды заведения в Ирпене, сотрудники которого из-за постоянных перемещений в укрытие и возвращения на рабочие места за день проходят около 23 тысяч шагов.

Мы были в Ирпене позавчера, и сотрудники рассказали мне, что за день они проходят в укрытие и обратно 23 тысячи шагов. Ну хорошо, что они молодые и спортивные, но это изнурительно– рассказала генеральный директор.

Каждая эвакуация из McDonald's во время тревоги заставляет команду прерывать работу, останавливать рабочие процессы и выводить посетителей из ресторана. Поэтому воздушные тревоги влияют не только на график работы заведений, но и на физическую нагрузку сотрудников.

Напомним, что с июля 2026 года McDonald's в Украине функционирует как отдельный рынок в международной структуре компании. До этого украинский бизнес почти четыре года входил в совместную управленческую модель с Чехией и Словакией.

За этот период три страны вместе открыли почти 80 новых ресторанов, около половины из них – в Украине. С начала полномасштабной войны украинская сеть открыла около 40 новых заведений.