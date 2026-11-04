Постоянная эвакуация: в McDonald's рассказали о работе ресторанов во время тревог

Adv

С какими трудностями сталкиваются сотрудники McDonald's из-за эвакуации

Генеральный директор "McDonald's в Украине" Юлия Бадритдинова привела пример команды ресторана в Ирпене. По ее словам, сотрудники заведения из-за постоянных перемещений в укрытие и обратно на рабочие места за день могут проходить около 23 тысяч шагов, пишет Новини.LIVE.

Мы были в Ирпене позавчера, и сотрудники рассказали мне, что за день они проходят в укрытие и обратно 23 тыс. шагов. Ну хорошо, что они молодые и спортивные, но это изнурительно– рассказала генеральный директор.

Таким образом, частые воздушные тревоги создают для персонала дополнительную физическую нагрузку, которая сопутствует обычной работе в ресторане.

Почему из-за воздушных тревог ресторанам сложно работать

По словам руководителя McDonald's в Украине, каждая эвакуация означает, что команде нужно прервать работу, остановить процессы и вывести посетителей из заведения.

Для сети такие ситуации особенно изнурительны из-за частоты эвакуаций. В частности, сотрудникам приходится каждый раз:

прекращать рабочую смену;

прекращать работу ресторана и останавливать все процессы;

просить посетителей покинуть помещение;

переходить в укрытие, а после отбоя возвращаться к работе.

Таким образом, воздушные тревоги влияют не только на количество посетителей и работу ресторанов, но и на ежедневную нагрузку персонала. Командам приходится постоянно адаптировать рабочий процесс к требованиям безопасности.

Напомним, что с июля 2026 года McDonald's в Украине функционирует как отдельный рынок в международной структуре компании. До этого украинский бизнес почти четыре года входил в совместную управленческую модель с Чехией и Словакией.

За этот период три страны вместе открыли почти 80 новых ресторанов, около половины из них – в Украине. С начала полномасштабной войны украинская сеть открыла около 40 новых заведений.