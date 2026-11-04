Постоянная эвакуация: в McDonald's рассказали о работе ресторанов во время тревог

В McDonald's рассказали о работе ресторанов во время тревог / Фото Depositphotos
Воздушные тревоги вынуждают рестораны McDonald's приостанавливать работу и эвакуировать посетителей и персонал. Для сотрудников это означает не только прерывание рабочего процесса, но и дополнительную физическую нагрузку.
С какими трудностями сталкиваются сотрудники McDonald's из-за эвакуации
Генеральный директор "McDonald's в Украине" Юлия Бадритдинова привела пример команды ресторана в Ирпене. По ее словам, сотрудники заведения из-за постоянных перемещений в укрытие и обратно на рабочие места за день могут проходить около 23 тысяч шагов, пишет Новини.LIVE.
Мы были в Ирпене позавчера, и сотрудники рассказали мне, что за день они проходят в укрытие и обратно 23 тыс. шагов. Ну хорошо, что они молодые и спортивные, но это изнурительно
Таким образом, частые воздушные тревоги создают для персонала дополнительную физическую нагрузку, которая сопутствует обычной работе в ресторане.
Почему из-за воздушных тревог ресторанам сложно работать
По словам руководителя McDonald's в Украине, каждая эвакуация означает, что команде нужно прервать работу, остановить процессы и вывести посетителей из заведения.
Для сети такие ситуации особенно изнурительны из-за частоты эвакуаций. В частности, сотрудникам приходится каждый раз:
- прекращать рабочую смену;
- прекращать работу ресторана и останавливать все процессы;
- просить посетителей покинуть помещение;
- переходить в укрытие, а после отбоя возвращаться к работе.
Таким образом, воздушные тревоги влияют не только на количество посетителей и работу ресторанов, но и на ежедневную нагрузку персонала. Командам приходится постоянно адаптировать рабочий процесс к требованиям безопасности.
Напомним, что с июля 2026 года McDonald's в Украине функционирует как отдельный рынок в международной структуре компании. До этого украинский бизнес почти четыре года входил в совместную управленческую модель с Чехией и Словакией.
За этот период три страны вместе открыли почти 80 новых ресторанов, около половины из них – в Украине. С начала полномасштабной войны украинская сеть открыла около 40 новых заведений.
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