В одному з міст України виступили проти McDonald's: чому розгорівся скандал

В одному з міст на Львівщині виникла суперечка через можливе будівництво ресторану McDonald’s. Під час громадських слухань більшість учасників, які проголосували, виступили проти передачі земельної ділянки під забудову, однак остаточне рішення ще мають ухвалити депутати міської ради.

Чому виникла суперечка через McDonald’s

27 жовтня у Дрогобичі вперше за шість років провели громадські слухання щодо передачі в оренду земельної ділянки площею 0,1827 гектара. Вона розташована на розі вулиць Лесі Українки та Миколи Лисенка, де планують збудувати ресторан McDonald’s, пише ZAXID.NET.

На слухання зареєструвалися майже 500 учасників. Право голосу мали 461 людина, проте свою позицію висловили 225 учасників:

122 людини проголосували проти передачі землі в оренду;

103 учасники підтримали таку пропозицію.

Дискусія розгорнулася не лише навколо самого ресторану, а й щодо місця, де його можуть побудувати. За словами завідувачки сектору роботи з громадськістю Дрогобицької міськради Ніни Федько, молодь підтримувала появу McDonald’s у місті незалежно від конкретної локації. Натомість частина старших мешканців виступала проти будь-якої забудови ділянки на перехресті двох вулиць.

Найбільш образливим стало те, що під прицілом цькувань опинилась молодь, яка просто публічно сказала – "ми хочемо McDonald’s у Дрогобичі. Ми не говоримо про місце. Але ми хочемо, аби він у нас був". Чітка позиція, яка має право на існування. У відповідь – свист, крики, матюки та образи від старших за віком людей. Від тих, хто мав би бути прикладом для молодого покоління. І все це під майстерним диригуванням "Просвіти". Хто тут свідоміший – скажіть мені,

– написала вона у Facebook.

Чи збудують McDonald’s у Дрогобичі

Остаточне рішення щодо передачі землі в оренду інвестору має ухвалити Дрогобицька міська рада на засіданні в четвер, 29 жовтня. Під час громадських слухань противники забудови закликали депутатів врахувати позицію мешканців.

Ділянка розташована неподалік від центру міста, поруч із пам'ятником Тарасові Шевченку. Її перебуває у комунальній власності, а цільове призначення передбачає будівництво й обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування:

Питання можливого будівництва McDonald’s обговорюють із березня 2026 року. У травні міський голова Тарас Кучма заявляв, що використовувати ділянку можна відповідно до її призначення за генеральним планом, а реалізація проєкту може принести місту мільйонні інвестиції.

За його словами, потенційний інвестор також має взяти на себе соціальні зобов'язання, зокрема впорядкувати територію та облаштувати сквер.

Якщо проєкт погодять і ресторан побудують, він стане першим закладом McDonald’s на Львівщині за межами обласного центру.

Нагадаємо, що з липня 2026 року McDonald's в Україні працює як окремий ринок у міжнародній структурі компанії. До цього український бізнес майже чотири роки входив до спільної управлінської моделі з Чехією та Словаччиною.

За цей період три країни разом відкрили майже 80 нових ресторанів, близько половини з них – в Україні. Від початку повномасштабної війни українська мережа відкрила близько 40 нових закладів.



