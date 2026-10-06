У чому звинувачують McDonald's

У заяві, поданій до суду, стверджується, що McDonald's міг порушити антимонопольне законодавство США, координуючи ціни з незалежними франчайзі, пише Reuters.

За версією позивачів, це відбувалося за допомогою алгоритмів, які навчаються на непублічних даних.

Незалежні підприємства повинні самостійно встановлювати свої ціни,

– йдеться в позові.

Як працює система McDonald's

Раніше Reuters повідомляло, що система ціноутворення McDonald's використовує алгоритми машинного навчання для аналізу даних про мільйони щоденних транзакцій. Йдеться майже про 14 тисяч ресторанів мережі.

При цьому McDonald's – не єдина компанія швидкого харчування, яка використовує штучний інтелект для ціноутворення та інших операційних завдань. Позивачі послалися на попередню публікацію Reuters саме щодо роботи системи ціноутворення мережі.

Що відповіли в McDonald's

У компанії звинувачення відкинули та назвали їх спекулятивними й необґрунтованими. McDonald's окремо заперечує, що штучний інтелект самостійно встановлює ціни на страви.

Штучний інтелект не встановлює ціну на Біг Мак чи будь-яку іншу страву з меню,

– заявила компанія.

У McDonald's також наголосили, що:

франчайзі самостійно ухвалюють рішення щодо цін;

інструменти для рекомендацій щодо цін використовують у різних галузях;

аналітичні системи не означають автоматичного встановлення вартості товарів.

До слова, позивачем є мешканець Іллінойсу, який прагне представляти потенційно мільйони клієнтів McDonald's у межах колективного позову. Адвокат позивача Ларк Тернер заявив, що компанія нібито використовує великі масиви даних і свою франчайзингову модель для впливу на ціни.

Подібні позови в США вже з'являлися й щодо інших сфер. Зокрема, компанії звинувачували у використанні алгоритмів та ШІ для незаконної координації цін на готельні номери, оренду житла та інші товари й послуги.