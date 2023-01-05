McDonald's може вийти з Казахстану через проблеми з постачанням

Мережа швидкого харчування McDonald's може покинути ринок Казахстану. Все через складнощі з постачанням м'яса, котрі виникли у зв'язку з повномасштабним вторгнення Росії на територію України

Проблеми з поставками

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, McDonald's заборонив казахському франчайзі закуповувати м’ясні котлети в російських постачальників.

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Закуповувати м’ясні котлети від місцевих або європейських постачальників казахський бізнес не має можливості через вищі ціни та витрати на транспортування товарів через всю країну. Відтак Казахстан залишився без заміни російських поставок м’яса, а працювати у збиток компанія не хоче.

McDonald's може вийти з Казахстану

У зв'язку з проблемами постачання м'яса, McDonald's може забрати свою торгову марку з 20-мільйонної країни. Нагадаємо, що мережа відкрилась в Казахстані шість років тому, у 2016 році. Офіційні особи компанії McDonald's наразі відмовились від коментарів про вихід з Казахстану.

Нагадаємо, що 24 ресторани McDonald’s у Казахстані належать TOO Food Solutions KZ, призупинили роботу в листопаді через проблеми з постачанням. Власник франчайзі являється Кайрат Боранбаєв, який є родичем колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. До слова, його затримали в березні за звинуваченням у розтраті.