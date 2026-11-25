Десятка найбільших ресторанних компаній України отримала 25,67 мільярда гривень виторгу цьогоріч. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період торік, а лідером рейтингу залишається McDonald's, на який припадає близько 70% сукупного виторгу ТОП-10.

McDonald's очолив ТОП-10 ресторанних компаній

Найбільшу частку виторгу отримала "МакДональдз Юкрейн Лтд", на яку припадає близько 70% сукупного виторгу ТОП-10, повідомляє Опендатабот.

За три квартали компанія заробила майже 18 мільярдів гривень – на 15% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Водночас чистий прибуток мережі зменшився на 14% і становив 1,25 мільярда гривень.

До ТОП-10 ресторанних компаній за виторгом увійшли:

"МакДональдз Юкрейн Лтд": 17,96 мільярда гривень; "Контракт Продрезерв 5" (Briscola): 2,99 мільярда гривень; "Тесті Фуд" (KFC): 1,17 мільярда гривень; "ГРГ-Україна" (KFC): 968,2 мільйона гривень; "ДТС-Харків" (KFC): 951 мільйон гривень; "Домінос Піцца Юкрейн" (Domino's Pizza): 493,3 мільйона гривень; "СНС Кейтеринг": 302,8 мільйона гривень; "Понтем.УА": 295,3 мільйона гривень; "Королівська пивоварня" (Dragon Park, група Emily Resort): 285,6 мільйона гривень; "Сушия": 261 мільйон гривень.

Таким чином, у рейтингу опинилися одразу три компанії, які працюють під брендом KFC.

Нових ресторанних ФОПів в Україні стало менше

Попри зростання виторгу найбільших ресторанних компаній, кількість нових підприємців у сфері кафе та ресторанів скорочується. За січень-жовтень 2026 року в Україні зареєстрували 11 854 ФОПи у сфері громадського харчування. Це на 11% менше, ніж за аналогічний період торік, і на 19% менше, ніж до повномасштабної війни.

Водночас припинили діяльність 9 019 ресторанних ФОПів. Кількість закриттів зменшилася на 16% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Загалом за десять місяців галузь отримала приріст у 2 835 підприємців.

Динаміка відкриттів і закриттів у ресторанній сфері за січень-жовтень така:

2021 рік – 14 579 відкриттів та 10 246 закриттів;

– 14 579 відкриттів та 10 246 закриттів; 2022 рік – 7 945 відкриттів та 8 656 закриттів;

– 7 945 відкриттів та 8 656 закриттів; 2023 рік – 14 992 відкриття та 7 907 закриттів;

– 14 992 відкриття та 7 907 закриттів; 2024 рік – 14 074 відкриття та 8 678 закриттів;

– 14 074 відкриття та 8 678 закриттів; 2025 рік – 13 375 відкриттів та 10 683 закриття;

– 13 375 відкриттів та 10 683 закриття; 2026 рік – 11 854 відкриття та 9 019 закриттів.

У ресторанному бізнесі також спостерігається сезонність. Зокрема, у вересні-жовтні 2026 року кількість закриттів ФОПів була на 23% більшою, ніж у липні-серпні.

Скільки нових ресторанних компаній відкрили в Україні

Серед юридичних осіб ситуація дещо стабільніша. За десять місяців 2026 року у ресторанній сфері зареєстрували 552 нові компанії. За рік показник майже не змінився, однак порівняно з аналогічним періодом 2021 року кількість нових бізнесів скоротилася майже вдвічі.

Водночас закриттів серед компаній небагато. За цей період діяльність припинили 54 ресторанні підприємства – приблизно стільки ж, як і торік.

За підрахунками Опендатабот, на одну ресторанну компанію, яка припинила діяльність цьогоріч, припадає понад 10 нових бізнесів.



