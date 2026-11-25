McDonald's возглавил ТОП-10 ресторанных компаний

Наибольшую долю выручки получила "Макдональдс Украина Лтд", на которую приходится около 70% совокупной выручки ТОП-10, сообщает Опендатабот.

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За три квартала компания заработала почти 18 миллиардов гривен – на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время чистая прибыль сети сократилась на 14% и составила 1,25 миллиарда гривен.

В ТОП-10 ресторанных компаний по выручке вошли:

"Макдональдс Украина Лтд": 17,96 миллиарда гривен; "Контракт Продрезерв 5" (Briscola): 2,99 миллиарда гривен; "Тести Фуд" (KFC): 1,17 миллиарда гривен; "ГРГ-Украина" (KFC): 968,2 миллиона гривен; "ДТС-Харьков" (KFC): 951 миллион гривен; "Доминос Пицца Юкрейн" (Domino's Pizza): 493,3 миллиона гривен; "СНС Кейтеринг": 302,8 млн гривен; "Понтем.УА": 295,3 млн гривен; "Королевская пивоварня" (Dragon Park, группа Emily Resort): 285,6 млн гривен; "Сушия": 261 миллион гривен.

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Таким образом, в рейтинге оказались сразу три компании, работающие под брендом KFC.

Число новых ресторанных ФЛП в Украине сократилось

Несмотря на рост выручки крупнейших ресторанных компаний, количество новых предпринимателей в сфере кафе и ресторанов сокращается. За январь–октябрь 2026 года в Украине зарегистрировали 11 854 ФЛП в сфере общественного питания. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19% меньше, чем до полномасштабной войны.

В то же время прекратили деятельность 9 019 ресторанных ФЛП. Количество закрытий сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В целом за десять месяцев отрасль получила прирост в 2 835 предпринимателей.

Динамика открытий и закрытий в ресторанной сфере за январь–октябрь такая:

2021 год – 14 579 открытий и 10 246 закрытий;

– 14 579 открытий и 10 246 закрытий; 2022 год – 7 945 открытий и 8 656 закрытий;

7 945 открытий и 8 656 закрытий; 2023 год – 14 992 открытия и 7 907 закрытий;

– 14 992 открытия и 7 907 закрытий; 2024 год – 14 074 открытия и 8 678 закрытий;

– 14 074 открытия и 8 678 закрытий; 2025 год – 13 375 открытий и 10 683 закрытия;

– 13 375 открытий и 10 683 закрытия; 2026 год – 11 854 открытия и 9 019 закрытий.

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В ресторанном бизнесе также наблюдается сезонность. В частности, в сентябре-октябре 2026 года количество закрытий ФЛП было на 23% больше, чем в июле-августе.

Сколько новых ресторанных компаний открылось в Украине

Среди юридических лиц ситуация несколько стабильнее. За десять месяцев 2026 года в ресторанной сфере зарегистрировали 552 новые компании. За год показатель практически не изменился, однако по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество новых предприятий сократилось почти вдвое.

В то же время закрытий среди компаний немного. За этот период деятельность прекратили 54 ресторанных предприятия – примерно столько же, сколько и в прошлом году.

По подсчетам Опендатабот, на одну ресторанную компанию, прекратившую деятельность в этом году, приходится более 10 новых предприятий.