Постійна евакуація: у McDonald's розповіли про роботу ресторанів під час тривог

Повітряні тривоги змушують ресторани McDonald's зупиняти роботу та евакуювати відвідувачів і персонал. Для працівників це означає не лише переривання робочого процесу, а й додаткове фізичне навантаження.

Які складнощі для працівників McDonald's через евакуації

Генеральна директорка McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова навела приклад команди ресторану в Ірпені. За її словами, працівники закладу через постійні переходи до укриття та повернення на робочі місця за день можуть проходити близько 23 тисяч кроків, пише Новини.LIVE.

Ми були в Ірпені позавчора, і мені працівники сказали, що вони проходять за день в укриття та назад 23 тисячі кроків. Ну добре, що вони молоді і спортивні, але це виснажливо,

– розповіла гендиректорка.

Таким чином, часті повітряні тривоги створюють для персоналу додаткове фізичне навантаження, яке супроводжує звичайну роботу в ресторані.

Чому через повітряні тривоги складно працювати ресторанам

За словами керівниці McDonald's в Україні, кожна евакуація означає, що команді потрібно перервати роботу, зупинити процеси та вивести відвідувачів із закладу.

Для мережі такі ситуації особливо виснажливі через частоту евакуацій. Зокрема, працівникам доводиться щоразу:

зупиняти робочу зміну;

припиняти роботу ресторану та закривати всі процеси;

просити відвідувачів залишити приміщення;

переходити в укриття, а після відбою повертатися до роботи.

Отже, повітряні тривоги впливають не лише на кількість відвідувачів і роботу ресторанів, а й на щоденне навантаження персоналу. Командам доводиться постійно адаптувати робочий процес до безпекових вимог.

Нагадаємо, що з липня 2026 року McDonald's в Україні працює як окремий ринок у міжнародній структурі компанії. До цього український бізнес майже чотири роки входив до спільної управлінської моделі з Чехією та Словаччиною.

За цей період три країни разом відкрили майже 80 нових ресторанів, близько половини з них – в Україні. Від початку повномасштабної війни українська мережа відкрила близько 40 нових закладів.



