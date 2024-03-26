McDonaldʼs відкриє нові заклади в Ужгороді та Чернівцях

Впродовж 2024 року McDonald's має в планах запустити свої заклади в Ужгороді та Чернівцях. Це єдині два міста в Україні, де досі немає жодного ресторану мережі.

Скільки закладів планує запустити McDonald's

Генеральна директорка McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова анонсувала, що загалом компанія планує відкрити щонайменше шість нових ресторанів по країні, зокрема й у передмістях Києва.

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Торік McDonald's інвестував 1 мільярд гривень у розвиток мережі, оновлення існуючих та відкриття нових закладів, зазначила Бадрітдінова. Усі кошти було надано від материнської компанії.

McDonald's: закриття і повернення

! У 2023 році кількість візитів до українських McDonald's сягнула 85 мільйонів, що становить 70% від показників до війни, або близько 7 мільйонів клієнтів щомісяця.

Після початку повномасштабної війни діяльність мережі McDonald's в Україні тимчасово зупинилася. Відновлення роботи ресторанів викликало величезний інтерес у відвідувачів.

! За даними 2023 року, дохід McDonald’s сягнув 12,9 мільярда гривень, що у 2,9 рази перевищує показник попереднього року. Чистий прибуток компанії досяг 1,2 мільярда гривень, у той час, як у 2022 році McDonald's в Україні зазнав збитків на суму 2 мільярди гривень, тож фінансовий стан мережі значно покращився.

Варто відзначити, що повернення McDonald’s на український ринок було довгим процесом, у якому навіть взяло участь Міністерство закордонних справ. Станом на березень 2024 року в Україні функціонують понад 100 ресторанів мережі у 24 містах.