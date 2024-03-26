АРМА досі не може керувати активами росіян

Як повідомила очільниця Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами Олена Дума, відомство досі не може управляти активами, які вдалося конфіскувати у росіян, без згоди власників. Вона попросила Верховну Раду виправити цей абсурдний недолік, аби майно росіян працювало на користь України.

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За словами Думи, зараз в руках АРМА біля тисячі активів, де 100% корпоративних прав належать росіянам. Ще у 3 тисячах активів вони мають певну частку. Однак для того, щоб керувати ними, АРМА має отримати згоду власників, а на неї зі зрозумілих причин розраховувати не доводиться.

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Ми не можемо ними управляти. Це абсурд,

– заявила очільниця АРМА.

Законопроєкт №6233, який повинен був би виправити проблему, надійшов до Верховної Ради ще минулого року. Його не схвалили навіть у першому читанні – забракло 8 голосів.

Чергову спробу розблокування можливості керувати активами без росіян може законопроєкт 10069, який вже навіть включили у порядок денний. За словами народного депутата Ярослава Железняка, розглянути його можуть вже найближчим часом.

Нагадаємо, АРМА готується до продажу яхти Віктора Медведчука, яка зараз перебуває у Хорватії.