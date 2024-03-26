АРМА до сих пор не может управлять активами россиян

Как сообщила руководительница Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами Елена Дума, ведомство до сих пор не может управлять активами, которые удалось конфисковать у россиян, без согласия владельцев. Она попросила Верховную Раду исправить этот абсурдный недостаток, чтобы имущество россиян работало в пользу Украины.

Интересно Незаметный, но определяющий фактор: почему предпринимателям необходимо развивать эмоциональный интеллект

По словам Думы, сейчас в руках АРМА около тысячи активов, где 100% корпоративных прав принадлежат россиянам. Еще в 3 тысячах активов они имеют определенную долю. Однако для того, чтобы управлять ими, АРМА должно получить согласие владельцев, а на нее по понятным причинам рассчитывать не приходится.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…



Мы не можем ими управлять. Это абсурд,

– заявила руководительница АРМА.

Законопроект №6233, который должен был бы исправить проблему, поступил в Верховную Раду еще в прошлом году. Его не одобрили даже в первом чтении – не хватило 8 голосов.

Очередную попытку разблокирования возможности управлять активами без россиян может законопроект 10069, который уже даже включили в повестку дня. По словам народного депутата Ярослава Железняка, рассмотреть его могут уже в ближайшее время.

Напомним, АРМА готовится к продаже яхты Виктора Медведчука, которая сейчас находится в Хорватии.