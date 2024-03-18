Успішне повернення McDonald's в Україну
Після початку повномасштабного вторгення мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's поставила на паузу свою діяльність в Україні. Коли ж ресторани знову відкрили свої двері для відвідувачів, то спричинили справжній ажіотаж.
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У результаті за підсумками 2023 року виторг McDonald’s склав 12,9 мільярда гривень. Це на 296,8% більше за попередній показник.
Що стосується чистого прибутку компанії, то він склав 1,2 мільярда гривень. 2022 рік на українському ринку McDonald's завершив зі збитками у 2 мільярди гривень, тож і тут справи мережі ресторанів пішли краще.
Нагадаємо, повернення McDonald’s на український ринок було дуже тривалим, до переговорів навіть довелося долучатися Міністерству закордонних справ. Станом на березень 2024 року в Україні працює понад 100 ресторанів мережі у 24 містах.