Успешное возвращение McDonald's в Украину

После начала полномасштабного вторжения сеть ресторанов быстрого питания McDonald's поставила на паузу свою деятельность в Украине. Когда же рестораны снова открыли свои двери для посетителей, то вызвали настоящий ажиотаж.

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В результате по итогам 2023 года выручка McDonald's составила 12,9 миллиардов гривен. Это на 296,8% больше предыдущего показателя.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Что касается чистой прибыли компании, то он составил 1,2 миллиарда гривен. 2022 год на украинском рынке McDonald's завершил с убытками в 2 миллиарда гривен, поэтому и здесь дела сети ресторанов пошли лучше.

Напомним, возвращение McDonald's на украинский рынок было очень длительным, к переговорам даже пришлось участвовать Министерству иностранных дел. По состоянию на март 2024 года в Украине работает более 100 ресторанов сети в 24 городах.