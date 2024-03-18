Успешное возвращение McDonald's в Украину
После начала полномасштабного вторжения сеть ресторанов быстрого питания McDonald's поставила на паузу свою деятельность в Украине. Когда же рестораны снова открыли свои двери для посетителей, то вызвали настоящий ажиотаж.
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В результате по итогам 2023 года выручка McDonald's составила 12,9 миллиардов гривен. Это на 296,8% больше предыдущего показателя.
Что касается чистой прибыли компании, то он составил 1,2 миллиарда гривен. 2022 год на украинском рынке McDonald's завершил с убытками в 2 миллиарда гривен, поэтому и здесь дела сети ресторанов пошли лучше.
Напомним, возвращение McDonald's на украинский рынок было очень длительным, к переговорам даже пришлось участвовать Министерству иностранных дел. По состоянию на март 2024 года в Украине работает более 100 ресторанов сети в 24 городах.