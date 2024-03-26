Скільки закладів планує запустити McDonald's
Генеральна директорка McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова анонсувала, що загалом компанія планує відкрити щонайменше шість нових ресторанів по країні, зокрема й у передмістях Києва.
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Торік McDonald's інвестував 1 мільярд гривень у розвиток мережі, оновлення існуючих та відкриття нових закладів, зазначила Бадрітдінова. Усі кошти було надано від материнської компанії.
McDonald's: закриття і повернення
Після початку повномасштабної війни діяльність мережі McDonald's в Україні тимчасово зупинилася. Відновлення роботи ресторанів викликало величезний інтерес у відвідувачів.
Варто відзначити, що повернення McDonald’s на український ринок було довгим процесом, у якому навіть взяло участь Міністерство закордонних справ. Станом на березень 2024 року в Україні функціонують понад 100 ресторанів мережі у 24 містах.