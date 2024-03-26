Сколько заведений планирует запустить McDonald's
Генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова анонсировала, что в целом компания планирует открыть не менее шести новых ресторанов по стране, в том числе и в пригородах Киева.
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В прошлом году McDonald's инвестировал 1 миллиард гривен в развитие сети, обновление существующих и открытие новых заведений, отметила Бадритдинова. Все средства были предоставлены от материнской компании.
McDonald's: закрытие и возвращение
После начала полномасштабной войны деятельность сети McDonald's в Украине временно остановилась. Возобновление работы ресторанов вызвало огромный интерес у посетителей.
Стоит отметить, что возвращение McDonald's на украинский рынок было долгим процессом, в котором даже приняло участие Министерство иностранных дел. По состоянию на март 2024 года в Украине функционируют более 100 ресторанов сети в 24 городах.