McDonald’s на Центральному вокзалі Києва зачиняють: чому та коли заклад відкриють знову
Ресторан мережі McDonald’s, що розміщений поблизу Центрального вокзалу міста Київ закривають на ремонтні роботи. Очікується, що вони триватимуть до кінця осені.
Про це повідомляє пресслужба McDonald’s в Україні. Там додали, що за останні 10 років цей ресторан щороку входив до топ-5 ресторанів нашої країни за відвідуваністю.
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Закриття закладу біля вокзалу
З 1 червня McDonald’s закриває свій топовий ресторан на Центральному залізничному вокзалі у Києві на реконструкцію. У 2011 році цей заклад став другим у світі рестораном мережі за кількістю відвідувань.
Ремонтні роботи планують завершити до листопада цього року, і поки заклад оновлюватиметься, клієнти можуть зробити замовлення у двох ресторанах McDonald’s, розташованих на Південному вокзалі всього за 600 та 800 метрів від Вокзальної площі – на вулиці Січеславська, 6 та Георгія Кирпи, 5а,
– написали у пресслужбі.
Водночас зазначається, що після завершення робіт буде оновлено дизайн зали на 193 місця, також відкриється тераса на 88 місць. Також у ресторані поблизу київського вокзалу вперше зʼявляться 11 терміналів самообслуговування.
Окрім цього, McDonald’s на Вокзальній площі стане першим закладом української мережі з пасажирським ліфтом між першим і другим поверхом, з якого відкриватиметься вид на площу.
Нові ресторани McDonald's
У 2024 році McDonald's відкрив свій новий заклад у Печерському районі столиці неподалік монумента "Батьківщина – мати" та мосту Патона. Його адреса – бульвар Миколи Міхновського, 33А. Ресторан має площу 444 квадратних метри й вміщує 84 відвідувачі у залі та 36 – на терасі.
Також перед Новим роком новий заклад відкрили на трасі Київ – Чоп. Він розташований на 20-му кілометрі після виїзду з Києва у селі Стоянка, Бучанського району. Цей ресторан буде особливо зручним для українців, що прямують у західні регіони нашої держави.