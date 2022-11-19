Не лише Росія і Білорусь: McDonald's призупиняє роботу закладів у ще одній країні

Мережа McDonald's з 18 листопада призупинила роботу у Казахстані. Зачинились усі 24 заклади бренду у країні, в яких працевлаштовані близько 2 тисяч людей.

На відміну від Росії та Білорусі, у Казахстані американська компанія не продає свої активи і не виходить з ринку назавжди. Так, тимчасове закриття ресторанів спричинене обмеженнями у місцевих поставках.

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McDonald's тимчасово не працює у Казахстані

Як зазначили у компанії, про терміни відновлення роботи закладів мережі вони повідомлять згодом. У Казахстані американський бренд присутній під ТОВ "Food Solutions KZ" понад 6 років і є одним із лідерів місцевої індустрії ресторанів швидкого харчування.

За період своєї діяльності мережа сплатила до держбюджету країни понад 3 мільярди тенге податків й активно бере участь у благодійних ініціативах. До слова, наразі усі 24 заклади McDonald's в Алмати, Астані, Атирау, Актобе, Костанай та Караганді зачинені.

Компанія докладає усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення роботи,

– запевнили у McDonald's.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про остаточний вихід McDonald's з Білорусі – ресторани мережі отримали нового власника й працюватимуть під російським брендом "Вкусно и точка".

Самопроголошений президент країни Лукашенко одіозно прокоментував новину: він "подякував Богу" за те, що американський бренд покинув Білорусь. При цьому, з Росії компанія McDonald's остаточно вийшла ще 19 травня, на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну.