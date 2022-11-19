В отличие от России и Белоруссии, в Казахстане американская компания не продает свои активы и не выходит с рынка навсегда. Так, временное закрытие ресторанов вызвано ограничениями в местных поставках.

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McDonald's временно не работает в Казахстане

Как отметили в компании, о сроках возобновления работы заведений сети они сообщат со временем. В Казахстане американский бренд присутствует под ТОО "Food Solutions KZ" более 6 лет и является одним из лидеров местной индустрии ресторанов быстрого питания.

За период своей деятельности сеть уплатила в госбюджет страны более 3 миллиардов тенге налогов и активно участвует в благотворительных инициативах. К слову, все 24 заведения McDonald's в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанай и Караганде закрыты.

Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы,

– заверили в McDonald's.

Напомним, что недавно стало известно об окончательном выходе McDonald's из Беларуси – рестораны сети получили нового владельца и будут работать под российским брендом "Вкусно и точка".

Самопровозглашенный президент страны Лукашенко одиозно прокомментировал новость: он "поблагодарил Бога" за то, что американский бренд покинул Беларусь. При этом из России компания McDonald's окончательно вышла еще 19 мая, на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.