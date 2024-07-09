Благодійний чізбургер: McDonald's збирає кошти на допомогу "Охматдиту"

Компанія планує зібрати кошти на підтримку дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка постраждала від ракетної атаки росіян.

Допомога зруйнованій дитячій лікарні

Компанія McDonald's планує зібрати щонайменше 1 мільйон гривень на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка значно постраждала внаслідок ракетної атаки у понеділок.

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Відтак, весь прибуток від продажу чізбургера за 9 липня буде спрямовано на потреби дитячої лікарні.

Весь прибуток від продажу Чізбургера за 9 липня МакДональдз Україна спрямує благодійній організації "Фонд Дім Рональда МакДональда в Україні" на підтримку та цільові потреби дитячої лікарні "Охматдит" у Києві,

– заявила компанія.

Також у McDonald's наголосили, що кожен охочий може зробити прямий внесок за посиланням.