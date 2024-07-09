Благодійний чізбургер: McDonald's збирає кошти на допомогу "Охматдиту"

9 липня 2024, 13:37
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Джерело:

McDonald's

Компанія планує зібрати кошти на підтримку дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка постраждала від ракетної атаки росіян.

Допомога зруйнованій дитячій лікарні

Компанія McDonald's планує зібрати щонайменше 1 мільйон гривень на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка значно постраждала внаслідок ракетної атаки у понеділок.

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Відтак, весь прибуток від продажу чізбургера  за 9 липня буде спрямовано на потреби дитячої лікарні.

Весь прибуток від продажу Чізбургера за 9 липня МакДональдз Україна спрямує благодійній організації "Фонд Дім Рональда МакДональда в Україні" на підтримку та цільові потреби дитячої лікарні "Охматдит" у Києві,
– заявила компанія.

Також у  McDonald's наголосили, що кожен охочий може зробити прямий внесок за посиланням.

Нагадаємо! Унаслідок ранкової атаки окупантів у Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня "Охматдит".  Приліт стався в один із корпусів медзакладу. Голова МОЗ Віктор Ляшко уточнив, що було влучання по токсикологічному корпусу з важкохворими дітьми.
Автор: Катерина Добровольська