Помощь разрушенной детской больнице
Компания McDonald's планирует собрать не менее 1 миллиона гривен в поддержку Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", которая значительно пострадала в результате ракетной атаки в понедельник.
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Поэтому, вся прибыль от продажи чизбургера за 9 июля будет направлена на нужды детской больницы.
Всю прибыль от продажи Чизбургера за 9 июля МакДональдз Украина направит благотворительной организации "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" на поддержку и целевые потребности детской больницы "Охматдет" в Киеве,
– заявила компания.
Также в McDonald's отметили, что каждый желающий может сделать прямой взнос по ссылке.